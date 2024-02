Dragon Ball Z renasce com este cosplay distorcido em homenagem às Forças Especiais Ginyu

Vocês se lembram da era dourada de Dragon Ball Z? Aquela parte que começava com a saga do Freeza, antes de Goku se transformar em Super Saiyajin e terminava com o encerramento da saga do Cell. Eram tempos incríveis que deixaram uma marca profunda na comunidade de artistas dedicados ao cosplay.

A quantidade de tributos e homenagens documentados nesse formato e no de Fan Art é considerável. Praticamente não existe cena, personagem ou aspecto desses arcos do mangá e anime de Akira Toriyama que não tenha sido retomado pelas novas gerações de artistas.

Dragon Ball Z. Guerreros Z Anime

Mas existe um grupo particular de personagens desse período que, para ser honesto, têm sido relativamente esquecidos pela maioria dos fãs e até mesmo pelos próprios artistas.

Estamos falando das Forças Especiais Ginyu, aquele grupo colorido de soldados do Freeza que, em grande parte, funcionaram como um preenchimento muito cômico antes de chegarmos ao verdadeiro clímax desse arco.

Talvez devido a esse papel que assumiram na trama ao longo dos anos, eles tenham caído um pouco no esquecimento. Ao ponto de se tornar uma surpresa curiosa quando os encontramos novamente em algum jogo da franquia.

Mas agora, finalmente, a justiça foi feita para eles.

As Forças Especiais Gyniu chegam com este incrível cosplay para lutar pela justiça e reviver o amor por Dragon Ball Z

Preparem-se para uma explosão de poder e poses tão ridículas quanto extravagantes! As Forças Especiais Ginyu, a elite guerreira a serviço de Freezer, invadem a web diretamente da mitologia sagrada de Dragon Ball Z com um arsenal de habilidades únicas e um estilo excêntrico que não deixa ninguém indiferente.

Este esquadrão de cinco guerreiros, liderado pelo imponente Capitão Ginyu, é conhecido por sua brutalidade cômica em combate e sua forma peculiar de intimidar seus oponentes com coreografias sincronizadas e poses hilárias.

Mas não devemos subestimar sua extravagância, pois cada membro da equipe possui habilidades especiais que os tornam uma força formidável.

O Capitão Ginyu, com seu poder comparável ao de Freeza em sua primeira forma, se destaca por sua técnica de troca de corpos. Ele pode trocar sua alma com a de qualquer outro ser, o que o torna um inimigo imprevisível.

Guldo, o pequeno guerreiro verde, tem a habilidade de paralisar o tempo por alguns segundos, uma vantagem inestimável no calor da batalha.

Recoome, o extraterrestre musculoso de pele vermelha, possui uma força descomunal e uma técnica de voo excepcional.

Burter, o guerreiro veloz de cor azul, ostenta uma velocidade incomparável, capaz de superar até mesmo Goku no momento do seu duelo.

Jeice, o membro mais alto da equipe, com um cabelo extravagante, domina a telecinese e a telepatia, permitindo-lhe controlar objetos e ler as mentes de seus oponentes.

E agora todos foram revividos pela conta de X (anteriormente conhecida como Twitter) de @maruhiro59, que viralizou na rede social uma fotografia de uma homenagem cosplay brutal a esta equipe:

Como podemos observar na publicação, a foto foi capturada no Japão durante as atividades da Comiket (コミケット), uma das convenções de mangá e quadrinhos mais importantes do país oriental.

Parece que nesses territórios o amor pelas Forças Especiais Gyniu continua intacto. Caso contrário, não conseguimos explicar esse cosplay em grupo montado com tanto detalhe e orçamento.