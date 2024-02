Leonardo DiCaprio aparece como Trunks em uma brutal live action de Dragon Ball Z feita pela inteligência artificial

Leonardo DiCaprio Trunks do futuro Dragon Ball Z IA

A inteligência artificial nos presenteia com o primeiro personagem de um hipotético live action de Dragon Ball Z. Trata-se de Trunks do Futuro, interpretado pelo famoso ator de Hollywood, Leonardo DiCaprio.

De acordo com uma análise do 3D Juegos, um usuário do Reddit fez um extenso trabalho colocando vários atores de Hollywood na pele de personagens de Dragon Ball Z, para um live action que, embora saibamos que nunca vamos ver, podemos imaginar como seria a história.

Dragon Ball Evolution causou muito dano e essas ilustrações realistas de inteligência artificial são como um copo de água no meio do deserto. A inteligência artificial escolhe uma versão jovem de Leonardo DiCaprio para este Trunks do Futuro.

Trunks do Futuro é um personagem extremamente importante para Dragon Ball Z. Ele aparece pela primeira vez durante a saga dos Androides e a saga de Cell. Sua chegada ao passado tem um impacto crucial na trama e adiciona camadas de complexidade à história.

O motivo da sua viagem é avisar Goku e os outros sobre a chegada dos Androides, assim como entregar remédios que poderiam curar a doença cardíaca do Goku do passado. O seu futuro é um mundo devastado pelos Androides 17 e 18, e posteriormente, pela ameaça do Cell.