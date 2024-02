Dragon Ball Daima estreia trailer revelando a nova ameaça e a data de lançamento para o anime

Os anúncios mais recentes de Dragon Ball deram o que falar para satisfazer a fome de todos os fãs da franquia. Não satisfeitos com o novo Dragon Ball Sparking Zero, o videogame que continua as aventuras de Budokai Tenkaichi, também foi lançado um teaser de Dragon Ball Daima, o anime que chegará em 2024.

No novo trailer, confirma-se o que já havia sido visto no primeiro trailer: os personagens de Dragon Ball sofrem uma transformação em que se tornam pequenos, assim como aconteceu com Goku em Dragon Ball GT, com a diferença de que aqui é para todos.

As novas imagens do que está por vir em Dragon Ball Daima têm um personagem como protagonista: Goku. O saiyajin criado na Terra recorre ao seu bastão sagrado para derrotar vários inimigos.

Embora essas ameaças não sejam consideradas as principais, uma se destaca por ser muito semelhante a Tambourine, um dos primeiros filhos de Piccolo Daimaku, responsável pela primeira morte de Kuririn.

Pode ser que este não seja o mesmo vilão de Dragon Ball. Mas é uma mostra de que a franquia está voltando às suas raízes neste anime.

No trailer, é confirmado que Dragon Ball Daima será lançado no outono deste ano de 2024, ou seja, entre os meses de setembro e novembro.

Esta série tem a particularidade de ser lançada na mesma data em todo o mundo. Ao contrário do tradicional da franquia, que lançava seus produtos primeiro no Japão e depois os entregava para serem dublados em outros idiomas. Por isso é que sempre chegava com muito tempo de diferença para a América Latina.