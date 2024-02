Akira Toriyama fala a todos os fãs de anime sobre o lançamento de Dragon Ball Daima

Dragon Ball Daima quebrou a Internet no último domingo com o lançamento de seu segundo trailer. No novo teaser, foram revelados alguns dos vilões que os Guerreiros Z enfrentarão e a data aproximada de lançamento do novo anime de Akira Toriyama.

Os vilões serão seres de outro mundo. Goku e o resto dos Guerreiros Z se transformam em seres pequenos, corpos de crianças, por uma nova ameaça que ainda não se conhece em detalhes.

Lembrem-se de que esta série será transmitida em plataformas digitais, de acordo com o que os produtores informaram no anúncio do seu lançamento em outubro de 2023. Este novo trailer confirmou que Dragon Ball Daima será lançado no outono (Japão) de 2024, ou seja, entre setembro e novembro deste ano.

Vamos então relembrar a mensagem de Akira Toriyama sobre Dragon Ball Daima, que emociona os milhões de fãs que a franquia tem em todo o mundo, graças à tradução publicada pela conta de X, SheronZ.

"Olá, sou Akira Toriyama. Atualmente estou trabalhando em um novo Dragon Ball."

Daima é um termo invertido que em caracteres japoneses seria algo como Evil (malvado). Devido a uma conspiração, Goku e seus amigos se tornam pequenos. Para consertar as coisas, eles se dirigirão a um mundo novo.

É uma grande aventura com ação intensa em um mundo desconhecido e misterioso. Como Goku tem que compensar seu pequeno tamanho, usa seu bastão sagrado para lutar, algo que não se via há muito tempo.

"Eu pensei na história e nos cenários, assim como muitos dos designs. Na verdade, estou colocando muito mais nisso do que o habitual. Coisas serão desenvolvidas que se aproximarão dos mistérios do mundo de Dragon Ball. Espero que todos aproveitem essas batalhas, diferentes das habituais e poderosas."