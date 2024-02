A OpenAI melhorará preços e promete acabar com a “preguiça” do GPT-4

A OpenAI apresentou uma série de melhorias substanciais para os usuários do GPT. Em particular, essas mudanças incluem reduções de preços para o modelo GPT-3.5 Turbo e melhorias de desempenho para o GPT-4 Turbo.

Redução de preços no GPT-3.5 Turbo

A OpenAI implementou uma redução de preços significativa para o GPT-3.5 Turbo, com um desconto de 50% para a entrada e 25% para a saída por token.

Esses ajustes de preços tornam a API mais acessível para os desenvolvedores que utilizam esse modelo em ferramentas como o ChatGPT, incentivando seu uso e atraindo novos usuários.

Nova Versão 0125 do GPT-3.5 Turbo

A OpenAI lançou a versão 0125 do GPT-3.5 Turbo com melhorias não detalhadas. Esta atualização sugere mudanças importantes no modelo, o que pode influenciar positivamente em seu desempenho e versatilidade.

Desafios com GPT-4 e a Solução Proposta

GPT-4 tem enfrentado críticas por se tornar menos eficiente e produzir resultados incorretos ou incompletos em comparação com o GPT-3.5.

A OpenAI responde a essas preocupações com uma atualização do GPT-4 que aborda especificamente a "preguiça" do modelo, garantindo uma melhor execução de tarefas, especialmente na geração de código.

Essas iniciativas não apenas beneficiam os desenvolvedores ao tornar a tecnologia mais acessível, mas também fortalecem a posição da OpenAI como líder no campo da inteligência artificial.

Essas atualizações visam demonstrar o compromisso contínuo da empresa com a excelência e a satisfação do usuário em um ambiente de rápido avanço tecnológico.