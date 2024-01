Viagem sonora a Marte: a NASA surpreende com sons e vistas inéditas do planeta vermelho

Recentemente, a NASA revelou imagens fascinantes de Marte, que foram capturadas pelo rover Curiosity.

A novidade? Também incluíram o áudio do planeta vermelho, fornecendo uma visão única da cratera Gale e seus arredores.

Além disso, esse marco foi acompanhado por um alerta sobre a mudança climática na Terra, destacando o ano de 2023 como o mais quente desde 1880, de acordo com o The Brain Maze, um meio especializado em pesquisa científica.

Uma viagem auditiva a Marte

O rover Curiosity foi lançado em 2011 a partir de Cabo Canaveral e continua enviando registros visuais de Marte.

Neste caso, as imagens mostram a paisagem marciana com montanhas, solos rochosos e poeira, enquanto o áudio captura o som do vento no Planalto Naukluft de Marte.

Este material, que inclui um vídeo de 360 graus com som real, chamou a atenção mundial por sua capacidade de oferecer uma experiência imersiva do planeta vermelho.

Simultaneamente, a NASA quis referir-se à crítica situação climática na Terra. O ano de 2023 foi confirmado como o mais quente registrado desde 1880, com temperaturas globais 1,2 graus acima da média.

Este aumento está associado a eventos climáticos extremos em nível global e espera-se que 2024 siga pelo mesmo caminho.

Embora essas imagens com som nos convidem a mergulhar em Marte, a poderosa mensagem da NASA nos chama a não deixar nosso planeta de lado.