Tesla na controvérsia: homem maluco compra uma Cybertruck e viaja 2.156 quilômetros para documentar falhas

Elon Musk teve um ano mais do que turbulento com sua empresa automotiva Tesla Motors e seu lançamento mais controverso e problemático de toda a sua história: a picape elétrica Cybertruck.

Desde o seu próprio anúncio, o veículo foi envolvido em controvérsia porque no próprio evento de revelação Elon fez papel de bobo ao quebrar o vidro da janela do passageiro ao tentar "demonstrar" o nível de blindagem do produto.

Elon Musk CEO da Tesla, Elon Musk, apresenta o Cybertruck no estúdio de design da Tesla, na quinta-feira, 21 de novembro de 2019, em Hawthorne, Califórnia. Musk está ingressando no mercado de caminhonetes pesadas com seu mais recente veículo elétrico. (Foto da AP/Ringo H.W. Chiu) (Ringo H.W. Chiu/AP)

Naquela época, começou um caminho complicado para o desenvolvimento da Cybertruck, onde seu design passou por várias mudanças e ainda mais atrasos, o que fez com que a empresa a lançasse no mercado anos depois do que originalmente estava planejado.

Agora, finalmente, as primeiras unidades começaram a chegar aos consumidores que reservaram a caminhonete desde sua apresentação e entre eles há um youtuber que decidiu montar um mini documentário para narrar sua aventura viajando milhares de quilômetros em seu veículo novo.

Cybertruck e sua viagem que revelou muitos problemas de alcance e carga

O YouTuber Dennis Wang se tornou um dos primeiros proprietários do Cybertruck a fazer uma viagem de longa distância no novo veículo elétrico da Tesla Motors.

Ou, pelo menos, é um dos primeiros a documentar e compartilhar minuciosamente os detalhes de sua jornada de 27 horas de Austin, Texas, até o Parque Nacional Joshua Tree, na Califórnia, onde revelou alguns problemas potenciais com a autonomia e o carregamento do veículo.

Wang, que dirige o canal do YouTube DennisCW, disse que gostou da viagem em geral, mas encontrou algumas dificuldades necessárias a serem consideradas ao longo do percurso de 2.156 quilômetros.

Uma das principais preocupações, como podemos ver no vídeo, foi a autonomia do Cybertruck. A versão Foundation Series da caminhonete, teoricamente, tem uma autonomia estimada de 320 milhas, o que equivale a 515 quilômetros, mas, para a experiência de Wang, o alcance real é apenas a metade.

Durante a viagem, Wang e seu amigo tiveram que parar 12 vezes para recarregar a Cybertruck. Isso significa que o casal só conseguiu percorrer uma média de 177 quilômetros entre as recargas.

Wang afirma, de fato, que pararam a cada uma ou duas horas para recarregar, o que transformou uma viagem de carro de 20 horas, com um veículo convencional, em uma de 27 horas. 7 horas extras de percurso.

Wang atribuiu as ineficiências no alcance às temperaturas mais frias no Texas e à sua tendência de acelerar, combinado com sua decisão de viajar um trecho com a capota aberta.

Mas esse não foi o único problema, já que Wang também detectou uma falha no sistema de informação e entretenimento da Tesla que reiniciou várias vezes durante a viagem prolongada, sendo estável apenas em trajetos curtos.

Parece que Elon Musk e a Tesla Motors têm muitos detalhes para aprimorar com a Cybertruck, que está cheia de problemas.