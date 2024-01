‘Nuvens de OVNIs’ surpreendem os habitantes da Cidade do México

Durante a tarde de quarta-feira da semana passada, internautas inundaram as redes sociais com imagens do céu da capital e de outros pontos do Estado do México, onde eram visíveis nuvens de formas peculiares.

¡Atardecer impresionante! Esta tarde varios capitalinos lograron captar una ‘nube extraterrestre’ en los cielos de la... Posted by Publimetro México on Wednesday, January 10, 2024

As ‘nuvens ovni’, como começaram a chamá-las na internet, têm um nome científico. Trata-se do fenômeno das ‘nuvens lenticulares’ que, como indica seu nome, simulam um prato ou uma ‘lente convergente’.

☁️¡Nubes lenticulares a la vista! En CDMX y la zona metropolitana se reporta el avistamiento de este tipo de nubes durante esta tarde.



¿Ustedes también las vieron? Comenten sus fotos abajo. 📸 pic.twitter.com/Oph4WpOUyk — SkyAlert Storm (@SkyAlertStorm) January 11, 2024

Estas nuvens são estacionárias e geralmente se formam em grandes altitudes em áreas montanhosas e isoladas de outras nuvens.

Por que se formam as nuvens lenticulares?

As nuvens lenticulares são fenômenos conhecidos em picos nevados ao redor do mundo. O vento, a umidade e a temperatura local favorecem sua formação sobre essas formações rochosas, proporcionando vistas únicas como as que foram apreciadas na semana passada tanto na Cidade como no Estado do México.

Wtf con el cielo de hoy en la CDMX

Nubes de OVNI 👽 pic.twitter.com/r20RtzuN1M — Liliana Rosas (@HibridoSocial) January 11, 2024

Especialistas afirmam que esse tipo de nuvem se forma quando os ventos rápidos colidem com a encosta de uma montanha ou outra estrutura alta, e por esse motivo geram um efeito visual de ondas sobrepostas uma sobre a outra.

No se ustedes, pero esta tarde estaba hermosamente pintada de naranjas con este cielo, aunque me quedé pensando en la forma de esas nubes. Mucha gente en la calle, mucho pendejo también y nunca me había tocado ver a gente (valiéndole) a media calle parada tomando fotos en verde. pic.twitter.com/MuoeJ6u5hd — Gerardo Sierra (@gestosierra) January 11, 2024

Apesar de ser um fenômeno estudado extensivamente, ainda há pessoas que relacionam as nuvens lenticulares com aparições alienígenas na Terra.