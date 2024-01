Dragon Ball Z: Gohan enlouquece com esta sensual versão de Videl feita pela inteligência artificial

A inteligência artificial nos deixa sem palavras novamente com um design de personagem hiper-realista de Dragon Ball Z. A diferença neste caso é que até Gohan enlouquece ao ver o que um sistema computadorizado fez com Videl, naquilo que classificamos como a versão mais sensual dessa waifu do anime de Akira Toriyama.

Para esta ilustração, a IA e o usuário que fez essa maravilha escolhem a Videl das primeiras aparições de Dragon Ball Z. Aquela mesma que tem cabelos longos presos em duas tranças para poder lutar contra os inimigos.

Há uma diferença notável, e é que no anime, Videl usa shorts que vão até o joelho ou um pouco abaixo. Enquanto na ilustração feita pela IA, mencionada em uma nota do MDZ Online, a esposa de Gohan usa shorts muito mais curtos.

É melhor esta versão do que a que vimos na série animada? Não sabemos. No entanto, podemos dizer que é uma representação fiel do que seria Videl em uma hipotética adaptação em live-action de Dragon Ball.

Videl IA MDZ

Videl é a filha do famoso campeão mundial de artes marciais, Mr. Satan. No começo, ela é uma lutadora habilidosa e corajosa, mas desconhece o mundo dos poderes sobrenaturais e dos Guerreiros Z. Quando conhece Gohan, um dos protagonistas da série e também filho de Goku, ela fica intrigada com sua força e decide descobrir a verdade por trás dele.

À medida que a série avança, Videl se envolve cada vez mais nas batalhas contra inimigos poderosos que ameaçam a Terra. Através do treinamento com Gohan, ela descobre seu próprio potencial de luta e desenvolve suas habilidades, tornando-se uma lutadora forte e capaz.