Dragon Ball Super: Bills oferece cargo de Deus da Destruição a Goku e sua resposta nos deixou surpresos

O Deus da Destruição e tudo o que está acima dele são figuras que aparecem em Dragon Ball Super. O nível de poder que essa entidade celestial apresenta atinge registros nunca antes vistos pelos fãs do anime de Akira Toriyama.

A primeira aparição de Bills ocorre em uma breve batalha contra Goku no planeta do Kaio Sama. O Deus da Destruição derrota o saiyajin com apenas um movimento do seu dedo indicador. Nunca imaginamos que Kakaroto pudesse estar perto desse nível de luta.

No entanto, o tempo passou e tanto Goku quanto Vegeta aprenderam novas técnicas e receberam ensinamentos de Whis, o anjo guardião do Deus da Destruição. Elementos como o Ultra Instinto ou Ultra Ego aproximam esses dois guerreiros dos níveis de Bills.

Tanto que em um dos episódios do anime Dragon Ball Super, foi levantada a possibilidade de que alguém, se quisesse, pudesse ocupar o lugar de Bills. Imediatamente, ambos rejeitaram a oferta. Mas essa oferta serve como um indicador de que os saiyajins estão trilhando um caminho para aumentar seus poderes a níveis surpreendentes.

Naquele momento do anime, Bills ficou surpreso e até fez uma expressão de desaprovação diante das insinuações de Whis. Mas agora parece estar reconciliado com essa possibilidade, já que foi o próprio Deus da Destruição quem ofereceu agora seu título a Goku.

Goku e Bills em Dragon Ball Super EP#101 Reprodução

O primeiro ponto que devemos destacar desta ação é que Goku e Vegeta estão se esforçando para superar Bills, a fim de alcançar poderes nunca antes vistos em qualquer um dos Guerreiros Z.

O segundo é que Goku, fiel aos seus objetivos, afirma que não está em seus planos ser uma entidade celestial de qualquer tipo. O saiyajin criado na Terra está em paz em continuar sendo um guerreiro que enfrenta rivais excepcionais no mundo das artes marciais.