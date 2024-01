As Jordan Luka 2 PE para UNC: mais do que tênis, uma história da Carolina do Norte

Um design com raízes históricas

Ao contrário dos tradicionais tons de azul da Carolina do Norte, estes tênis destacam-se pelo uso de verdes brilhantes e amarelos, que segundo publicou @ryanmsmith72, designer da marca, simbolizam a seiva utilizada na indústria de terebintina e resinas.

A inspiração vem da seiva que grudava nos pés e sapatos dos trabalhadores, com detalhes adicionais que incluem desenhos de agulhas de pinheiro no Jumpman.

Além disso, toques de vermelho carmesim adornam o logotipo clássico da marca na aba.

Desta forma, a Jordan Brand continua a sua tradição de contar histórias através do calçado, como demonstra com as Jordan Luka 2 PE.

No entanto, a má notícia para os fãs é que estes tênis são exclusivos para os Tar Heels e não estarão disponíveis para o público em geral.

Embora estas “Origin Story” Luka 2 sejam exclusivas, existem várias outras combinações de cores disponíveis em nike.com e nas lojas de varejo da Jordan.

Tags