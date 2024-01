Após 3 meses, NASA consegue abrir a cápsula com os restos do asteroide Bennu

No início de setembro de 2023, a NASA completou uma das missões mais impressionantes em sua história como agência espacial. A sonda espacial OSIRIS-REx trouxe de volta os restos do asteroide Bennu, lançando uma cápsula em direção à superfície da Terra.

A NASA enviou uma sonda espacial para o Espaço. Mecanicamente, ela chegou, orbitou o asteroide, pousou, coletou amostras e voltou para casa. É realmente surpreendente e um marco para a ciência em geral.

No entanto, desde então, eles têm tido problemas para abrir a cápsula, pois os fixadores apresentavam uma falha e forçá-los poderia significar que os restos do asteroide Bennu perdessem sua pureza.

A agência espacial informou na quinta-feira, 11 de janeiro, que conseguiram resolver os contratempos e conseguiu abrir a cápsula com os restos rochosos do asteroide.

Os membros da equipe de curadoria do Johnson Space Center da NASA em Houston removeram com sucesso os dois prendedores da cabeça do amostrador que haviam impedido o acesso ao restante do material de amostra do asteroide Bennu da missão OSIRIS-REx, de acordo com o site oficial da agência espacial.

“Agora estão sendo tomadas medidas para completar a desmontagem do mecanismo de coleta de amostras Touch-and-Go, ou TAGSAM, para revelar o restante das rochas e poeira entregues pela primeira missão de retorno de amostras de asteroides da NASA”, acrescentaram.

"Nossos engenheiros e cientistas trabalharam incansavelmente nos bastidores por meses, não apenas para processar os mais de 70 gramas de material aos quais tivemos acesso anteriormente, mas também para projetar, desenvolver e testar novas ferramentas que nos permitiram superar esse obstáculo", disse Eileen Stansbery, chefe da divisão de ARES (Ciência de Exploração e Pesquisa de Astromateriais) em Johnson.

“A inovação e dedicação desta equipe tem sido notável. Estamos todos animados para ver o tesouro restante que a OSIRIS-REx guarda”, acrescentou Stansbery.