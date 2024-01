A IA vai acabar com os empregos dos humanos em cinco anos? Essa é a sincera previsão de Bill Gates

Bill Gates é uma das vozes autorizadas no mundo quando falamos de tecnologia. Com o surgimento cada vez maior da inteligência artificial, é bom saber como essa inovação vai afetar a vida cotidiana das pessoas.

O magnata norte-americano está ciente do medo constante das pessoas em suas áreas de trabalho. A instalação de sistemas relacionados à inteligência artificial em diferentes empresas faz com que os funcionários fiquem na expectativa de serem substituídos por uma máquina.

Há relatórios que estão causando terror nas massas de trabalhadores de fábricas, pois dizem que qualquer trabalho automatizado será substituído por uma máquina ou mecanismo com inteligência artificial instalada.

E embora Bill Gates diga que isso possivelmente vai acontecer, ele também envia uma mensagem de esperança, garantindo que novas e numerosas oportunidades serão criadas.

Bill Gates e a IA Metro Ecuador

Em uma entrevista com a CNN, Bill Gates afirma que a chegada da inteligência artificial é semelhante à revolução industrial no início do século passado.

"Como aconteceu com a produtividade agrícola em 1900, as pessoas se perguntavam: 'Ei, o que as pessoas vão fazer?' Na verdade, muitas coisas novas foram criadas, muitas novas categorias de trabalho, e estamos muito melhor do que quando todos estavam envolvidos com trabalhos agrícolas. Isso será assim", disse o co-fundador da Microsoft.

Gates motiva com suas declarações, pois explica que a IA simplesmente tornará nossa vida profissional mais fácil. "Ela fará parte do trabalho que não gostamos de fazer. Podemos torná-la muito eficiente", afirma.

Explica que todo esse processo será massificado a nível global em aproximadamente cinco anos.