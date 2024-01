A ciência ao resgate: criam uma máquina que aproveita a energia solar e o ar para gerar água

Este sistema aproveita a umidade atmosférica e a energia do sol, duas fontes renováveis, para oferecer uma solução descentralizada e autônoma ao desafio do abastecimento de água.

Assim, a água produzida pelo Kumulus-1 passa por um processo de filtragem e mineralização, garantindo sua potabilidade. Além disso, um filtro UV final garante a eliminação de bactérias.

Impacto em regiões áridas

Esta máquina, equipada com sensores e controlável remotamente, ajusta-se de acordo com a qualidade do ar, cumprindo os padrões internacionais de saúde.

Por esse motivo, a empresa já implementou projetos piloto em áreas remotas da África, incluindo a instalação de seus dispositivos em Kebili, Tunísia.

Em relação aos custos, a Kumulus assegura que produzir água com o Kumulus-1 é entre 20 e 30% mais econômico do que comprar água engarrafada, uma opção sustentável e acessível para muitas regiões.

E claro, essa tecnologia chega em um momento crucial: De acordo com as Nações Unidas, aproximadamente 2,2 bilhões de pessoas enfrentam dificuldades para acessar o fornecimento de água potável.