As tentativas fracassadas de caminhar na Lua que a NASA não quer que você veja

Este domingo serão comemorados 54 anos do lançamento da missão Apollo 11 da NASA, a primeira na história da humanidade a chegar à Lua. Neil Armstrong e Buzz Aldrin desceram de uma nave espacial e caminharam sobre o satélite natural para realizar um marco na astronomia.

A missão foi lançada em 16 de julho e chegou à superfície lunar em 20 do mesmo mês. O registro audiovisual do momento icônico mostra o par de astronautas instalando uma bandeira dos Estados Unidos na Lua.

No entanto, ao longo dos anos, material desta viagem histórica tem surgido, sobre o qual a NASA parece ter intenções de eliminar. Um exemplo que encontramos na Internet, especificamente no canal do YouTube do meio de comunicação argentino Página 12, mostra um momento que beira o paródico por seu conteúdo engraçado e compreensível do ponto de vista científico.

O vídeo mostra Neil Armstrong e Buzz Aldrin tentando caminhar na Lua, mas falhando a cada passo que dão. As diferenças de gravidade do satélite natural são muitas em comparação com a da Terra. O par de astronautas sofre com isso e caem no chão uma e outra vez.

Quantas vezes chegamos à Lua?

A NASA realizou um total de seis missões bem-sucedidas à Lua. Todas elas foram chamadas de Apollo e ocorreram entre os anos de 1969 e 1972. Aqui está o detalhamento: