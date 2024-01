TOI-4641b: um novo exoplaneta, um exemplo perfeito de um Júpiter Quente

Uma equipe de astrônomos do Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica (CfA) e outras instituições do ramo descobriram um novo exoplaneta do tipo “Júpiter quente” que orbita uma estrela do tipo F que gira rapidamente.

O "novo mundo" chamado TOI-4641 b poderia ser quase quatro vezes mais massivo que Júpiter. Mas vamos começar pelos detalhes mais essenciais para entender a magnitude da descoberta com este exoplaneta.

Logo da NASA Espaço (LaserLens/Getty Images)

Os Júpiteres quentes (warm Jupiter, de acordo com seu nome técnico original) são planetas gigantes gasosos com períodos orbitais entre 10 e 200 dias.

Assim, a detecção de trânsito e seus estudos de acompanhamento da velocidade radial se tornam um verdadeiro desafio, pelo menos em comparação com seus homólogos de órbitas mais curtas conhecidos como Júpiter quentes (hot Jupiters).

Como foi detectado o exoplaneta quente Júpiter TOI-4641b?

De acordo com os detalhes relatados no projeto de pesquisa, divulgado através de um artigo publicado em 7 de dezembro de 2023 no servidor de pré-impressão arXiv, os astrônomos utilizaram o satélite de estudo de exoplanetas em trânsito (TESS) da NASA.

Isso com o objetivo de identificar um sinal de trânsito na curva de luz de TOI-4641, uma estrela F brilhante e que gira rapidamente. A natureza planetária desse sinal foi confirmada por observações fotométricas e espectroscópicas posteriores.

TOI-4641 b tem um raio de aproximadamente 0,73 raios de Júpiter e sua massa máxima foi calculada em 3,87 massas de Júpiter. Observações indicam que o planeta orbita sua estrela hospedeira a cada 22,09 dias em uma órbita bem alinhada, a uma distância de aproximadamente 0,173 UA dela.

Imagen: NASA | Conoce todos los detalles sobre TOI-4641b. Un exoplaneta con cualidades similares a las de Júpiter pero con algunas distinciones claras.

A estrela mãe TOI-4641, localizada a cerca de 286 anos-luz de distância, tem um raio de aproximadamente 1,72 raios solares e é aproximadamente 41% mais massiva que o sol. Estima-se que a estrela tenha 2,690 bilhões de anos, possui uma metalicidade de -0,09 e sua temperatura efetiva é de 6.560 K.

Os autores do artigo enfatizam que os exoplanetas de período longo como o TOI-4641 b podem ser cruciais para testar os mecanismos que induzem uma desalinhamento primordial nos sistemas planetários.

Uma vez que a essas distâncias orbitais, supõe-se que as interações de maré entre estrela e planeta são muito fracas para modificá-las.

Portanto, esta descoberta é um passo importante na compreensão da formação e evolução dos sistemas planetários.