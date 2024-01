O Apple Watch salva a vida de dois usuários e ambos recebem mensagens de Tim Cook

Um bom CEO pode ser medido pelo nível de compromisso que ele tem com sua empresa. E Tim Cook, CEO da Apple, demonstrou recentemente isso, mostrando a proximidade que ele tem com os usuários de seus dispositivos.

No dia 22 de dezembro, o CEO da Apple enviou dois e-mails para dois usuários do Apple Watch que salvaram suas vidas graças ao dispositivo.

A primeira mensagem foi dirigida a Nick, um homem de 32 anos que vive no Reino Unido. Esse homem sofreu um ataque cardíaco enquanto dormia em 21 de dezembro. Seu Apple Watch detectou o ataque e enviou um alerta para ele. Nick acordou e conseguiu ligar para emergência, o que salvou sua vida.

A segunda mensagem foi dirigida a Sarah, uma mulher de 45 anos que vive nos Estados Unidos. Sarah sofreu um derrame enquanto dirigia em 20 de dezembro. Seu Apple Watch detectou o derrame e enviou um alerta para ela. A mulher conseguiu parar o carro e ligar para emergência, o que salvou sua vida.

Em ambas mensagens, Tim Cook parabenizou os usuários por sua rápida ação e agradeceu por compartilharem suas histórias. Ele também destacou o papel do Apple Watch em salvar suas vidas, de acordo com a resenha do Ipadizate.

"Fico muito feliz que o seu pai tenha procurado atendimento médico e recebido o tratamento que precisava", escreveu Cook para Nick. "Muito obrigado por compartilhar a história dele conosco. É um lembrete do impacto positivo que a tecnologia pode ter em nossas vidas".

Apple Watch Apple Watch (Foto: Apple)

"Estou muito grato pela sua rápida ação", escreveu Cook para Sarah. "Sua história é um testemunho da importância da detecção precoce de derrames. Obrigado por compartilhar sua história conosco".

As mensagens de Tim Cook foram recebidas com grande entusiasmo pelos usuários do Apple Watch. Muitos usuários elogiaram a Apple pelo design e funções do dispositivo, que têm se mostrado vitais para salvar vidas.

Este não é o primeiro caso em que um Apple Watch salvou uma vida. Nos últimos anos, vários casos semelhantes foram relatados em todo o mundo. Esses casos demonstram o potencial do dispositivo da gigante de Cupertino para melhorar a segurança e a saúde das pessoas.