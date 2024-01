Da Lua a Bennu: estes são os marcos espaciais mais impressionantes de 2023

Em 2023, testemunhamos descobertas históricas na astronomia. Algumas mais surpreendentes do que outras, o certo é que cada notícia nos fez admirar as incríveis maravilhas do universo.

Grande parte das contribuições têm sido por parte da NASA, de onde periodicamente são compartilhadas fotografias e marcos das missões que estão sendo realizadas fora da Terra.

E sem mais delongas, aqui estão alguns dos marcos espaciais mais incríveis deste 2023.

Descoberta de um Sistema Solar com 6 planetas sincronizados

Uma das descobertas que encerra o ano astronômico foi a de um sistema solar excepcional com seis planetas orbitando em sincronia, desafiando as teorias atuais sobre a formação de sistemas planetários.

De acordo com os pesquisadores, a estrela HD110067 é o centro deste sistema, abrigando seis subneptunos que seguem uma cadeia de órbitas ressonantes.

🗞️ Descobertos seis planetas graças às suas órbitas sincronizadas ao redor de uma estrela similar ao Sol chamada HD 110067, seguindo um ritmo previsível chamado 'ressonância'.



Os contributos do James Webb

Este foi o seu primeiro ano de exploração e ele fez um trabalho maravilhoso. Estamos falando do Telescópio Espacial James Webb, que mês a mês nos forneceu imagens surpreendentes de formações desconhecidas no centro da nossa galáxia.

Sem dúvida, as contribuições que o James Webb tem coletado até agora são de grande importância para compreender os processos cósmicos nas regiões mais distantes do espaço, revelando fotos inéditas de lugares que ainda não haviam sido explorados.

NASA revela novas imagens capturadas pelo telescópio espacial James Webb. NASA

A Índia chegou ao Polo Sul Lunar

Entre os eventos mais destacados do ano também está o feito da Índia de alcançar o Polo Sul da Lua, uma conquista que ressalta seu papel crescente na corrida espacial global.

Assim, depois que a Missão Chandrayaan-3 alcançou a superfície do satélite, a Índia se tornou o 4º país a conseguir chegar à Lua.

O referido projeto tem como objetivo mapear a superfície lunar e explorar a possibilidade de encontrar água e outros recursos valiosos.

Sonda india Chandrayaan-3 chega na Lua NASA

A maior explosão cósmica já registrada

Em 2023, foi registrada a maior explosão cósmica já observada. Conhecida como AT2021lwx, foi uma explosão de magnitude sem precedentes.

A imensa quantidade de energia liberada, a explosão foi 10 vezes mais brilhante do que a de uma supernova qualquer. O curioso além do seu brilho foi a sua duração, gerando mais dúvidas do que respostas entre a comunidade científica.

Além disso, ele destronou a explosão de raios gama GRB 221009A, que ocupava o primeiro lugar neste ranking desde 2022.

Mais perto do que nunca dos anéis de Saturno

Com um diâmetro nove vezes maior do que a Terra, Saturno tem cativado cientistas e entusiastas com seus impressionantes anéis formados por partículas geladas e fragmentos rochosos.

Na verdade, os telescópios Hubble e James Webb deram diferentes evidências de que os anéis de Saturno são surpreendentes.

No entanto, uma notícia que surpreendeu este ano é que prevê-se que em 2025 ocorra um evento que poderia fazer com que os anéis de Saturno desapareçam da nossa vista.

Claro que isso não será permanente, mas sim será desencadeado pelo equinócio de Saturno.

Durante este evento, o Sol irá iluminar diretamente o equador do planeta devido à sua órbita, alinhando perfeitamente os anéis com nossa linha de visão e criando a ilusão de seu desaparecimento.

Saturno e seus anéis pelo James Webb. Imagem: NASA NASA

Mercúrio retrógrado de outra perspectiva

Em conversas sobre astrologia, o conceito de Mercúrio retrógrado é um tema recorrente, uma vez que esse evento ocorre várias vezes ao ano devido à rápida órbita de Mercúrio ao redor do Sol.

Mas além de sua popularidade na astrologia, o fenômeno de Mercúrio retrógrado conseguiu chamar a atenção da comunidade científica este ano, proporcionando uma oportunidade para aprofundar sua influência real em nosso sistema solar.

Quem sabe se em 2024 astrólogos e astrônomos conseguem se alinhar e construir um novo significado para esse fenômeno.

Mercurio | FOTO: NASA/JOHNS HOPKINS UNIVERSITY APPLIED PHYSICS LABORATORY/CARNEGIE INSTITUTION OF WASHINGTON NASA

Recuperação do Asteroide Bennu

Finalmente, mas não menos importante, este ano a NASA fez história ao recuperar partes do Asteroide Bennu para seu estudo científico.

Estes restos fornecerão informações valiosas sobre a composição dos asteroides e as origens do nosso sistema solar.