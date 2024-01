A Terra, o mistério dos sons misteriosos que a ciência ainda não consegue explicar

NASA Terra do espaço. Getty Images

Existe uma quantidade considerável de mistérios não resolvidos em torno do nosso planeta Terra. Mas um dos enigmas mais recentes e desconcertantes é o assunto dos sons sem explicação que os cientistas têm detectado.

No início deste ano, cientistas do Departamento de Energia dos Estados Unidos revelaram que haviam detectado fenômenos infrassônicos incomuns que emanavam da alta atmosfera da Terra. A fonte exata desses sons misteriosos ainda não havia sido determinada naquele momento e aparentemente continua sendo registrada até hoje.

Som do universo

Tudo começa com um extenso artigo publicado pelos colegas do The Debrief, onde detalham como esses estranhos sons não são novos.

Uma vez que os relatos de sons misteriosos remontam a vários séculos atrás e envolvem fenômenos comparados a zumbidos misteriosos, ruídos estranhos semelhantes a trombetas em alto volume, estrondos ensurdecedores e até mesmo fortes raspagens metálicas, que, segundo relatado, vêm do céu, do subsolo e até mesmo das profundezas dos nossos oceanos.

Uma ampla variedade de fenômenos sonoros na Terra

O artigo original é bastante extenso e recomendamos a leitura aprofundada para estudar mais sobre essa questão. Mas, resumidamente, podemos compartilhar que os cientistas classificaram os sons misteriosos em uma variedade de categorias, entre elas:

Barulhos misteriosos: Sons estrondosos têm sido frequentemente ouvidos na costa leste dos Estados Unidos, assim como em outras partes do mundo. Na maioria dos casos, eles são explicados por fontes externas, como os estrondos sônicos de aviões, explosões de cavernas submarinas e terremotos.

Zumbidos: Esses sons de baixa frequência têm sido ouvidos em todo o mundo. Sua origem é explicada por atividades militares, equipamentos industriais e fenômenos naturais, como terremotos e erupções vulcânicas.

Um avião de combate F-35B Lightning II (AP Foto) AP (Suhaimi Abdullah/AP)

Ruídos de trombeta: Esses sons de alta frequência frequentemente são associados a fenômenos paranormais, portanto, costumam ser explicados com atividade extraterrestre, fenômenos meteorológicos e fenômenos psicológicos.

Raspagens metálicas: Esses sons de baixa frequência também estão associados a fenômenos paranormais. Várias explicações foram propostas, incluindo atividade extraterrestre, fenômenos meteorológicos e fenômenos psicológicos.

Mas qual é a causa? Para ser honesto, a causa destes sons ainda é um mistério e os cientistas estão investigando uma variedade de possíveis explicações, mas nenhuma foi confirmada.

A melhor suposição até agora é que há uma extensa série de fatores que devem ocorrer em paralelo para que o fenômeno seja registrado, por isso estudá-lo com rigor científico para encontrar sua fonte irrefutável é complicado.