A gigantesca erupção solar que quase paralisou nossas comunicações durante este Ano Novo

A última noite de 2023 testemunhou um evento extraordinário: uma enorme erupção solar, classificada como X5.

Este fenômeno, o mais intenso desde 2017, foi captado por satélites orbitando a Terra, e sua radiação alcançou nosso planeta em 2 de janeiro de 2024.

A grande erupção solar de 2023

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) divulgou que essa erupção solar liberou uma Ejeção de Massa Coronal (CME) em alta velocidade.

Em palavras simples, esse tipo de erupção solar são explosões potentes que se originam na superfície do Sol e podem afetar a Terra ao interagir com seu campo magnético.

Embora a radiação dessas erupções não afete diretamente os seres humanos na Terra, ela tem o potencial de causar problemas na atmosfera terrestre, afetando os sinais de GPS e as comunicações, de acordo com explicações da NASA.

"O Sol emitiu uma forte erupção solar em 31 de dezembro de 2023, atingindo o pico às 4h55 EST. O Observatório de Dinâmica Solar da NASA capturou uma imagem do evento, que foi classificado como X5.0", compartilhou a Agência Espacial dos Estados Unidos em sua conta oficial do X.

E é que as erupções solares são categorizadas em diferentes níveis, sendo as do tipo X as mais poderosas.

Quais são os efeitos de uma erupção solar na Terra?

As tempestades solares são explosões súbitas no Sol que liberam energia magnética acumulada em sua atmosfera.

Por isso, a interação dessas partículas solares com a magnetosfera da Terra pode resultar na formação de auroras boreais e austrais, especialmente em regiões próximas aos polos.

Investigações recentes, por sua vez, têm destacado a possibilidade de que tempestades solares extremas, como os Eventos Miyake, possam ter importantes consequências na vida moderna, com efeitos potenciais nos âmbitos político, social e econômico.

Embora essa explosão tenha sido histórica em comparação com 2017, o evento Carrington de 1859 é a explosão solar mais poderosa registrada. Esse fenômeno teve impactos significativos nos sistemas de telecomunicações da época, como a destruição de telégrafos e confusão nos animais.