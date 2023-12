TikTok: em que consiste a tendência ‘descuido Venga la Alegría’?

Meme no TikTok. Imagen: Solen Feyissa/ Unplash Meme no TikTok. Imagen: Solen Feyissa/ Unplash

A popularidade do TikTok não para de crescer, e com ela surgem tendências virais que capturam a atenção dos usuários.

Um dos últimos trends que invadiu a plataforma é chamado de “descuido Venga la Alegría”. Mas o que esse enigmático termo realmente significa?

Origem do meme

Embora possa parecer que a tendência ‘descuido Venga la Alegría’ esteja relacionada com o programa matutino de televisão “Venga la Alegría” transmitido pela TV mexicana Azteca, a verdade é que não guarda uma relação direta com o programa.

Sua origem remonta há anos atrás, quando os usuários começaram a procurar em redes sociais, especialmente no YouTube, vídeos de quedas e “descuidos” protagonizados pelos apresentadores do programa.

Em decorrência da busca por esse tipo de conteúdo, alguns usuários decidiram levar a palavra "descuido" para o TikTok e criar um meme em torno dela.

Começaram a escrever comentários com essa frase em vídeos de outros criadores de conteúdo, mesmo quando estes não tinham nenhuma relação com o programa de televisão nem com situações de descuido.

Embora possa parecer confuso, essa tendência conseguiu entreter os usuários e gerar diversão na comunidade do TikTok.

Programa ‘Venga a Alegria’

É importante destacar que ‘Venga la Alegría’ é um programa matutino produzido pela TV Azteca, dirigido a um público diverso. Aborda uma ampla gama de temas, incluindo entretenimento, horóscopos, culinária, beleza, jogos, humor e espetáculos.

Conta com um grupo de apresentadores formado por Kristal Silva, Mauricio Barcelata, Luz Elena González, Jimena Longoria, Enrique Mayagoitia, Sergio Sepúlveda, Patricio Borghetti e Flor Rubio.

Embora a tendência ‘descuido Venga la Alegría’ não tenha uma explicação clara e se afaste do contexto original do programa de televisão, ela conseguiu capturar o interesse e gerar diversão na comunidade do TikTok.

Esta tendência é apenas mais um exemplo do impacto que o TikTok tem na cultura digital e sua capacidade de gerar fenômenos virais.