Saiba como são os “bunkers” para milionários

Vista interior de The Oppidum na República Tcheca extraido de CNN En Español

Atualmente, os bunkers do fim do mundo evoluíram drasticamente, afastando-se da típica imagem de quartos cinzentos e pouco acolhedores para se tornarem refúgios de alta qualidade.

Agora eles oferecem segurança de elite e comodidades de luxo para enfrentar qualquer eventualidade, desde pandemias globais até desastres naturais ou mesmo conflitos mundiais.

Empresas como Vivos e Rising S Company estão atendendo a uma crescente demanda por abrigos seguros, tanto por parte de pessoas influentes como atletas e executivos de tecnologia, quanto por cidadãos preocupados com a incerteza do futuro.

Isso é evidenciado por um aumento significativo na demanda por bunkers de alta qualidade, com um aumento de 700% nos pedidos a partir de 2016.

Estes abrigos de última geração, feitos com placas de aço e projetados para resistir a diferentes cenários apocalípticos, oferecem instalações que vão além de simples acomodações de sobrevivência.

Além de armazenar alimentos por longos períodos, eles têm sistemas de energia, purificação de água e ar, e até mesmo alguns têm jardins hidropônicos para complementar os suprimentos.

Existem diferentes tipos de abrigos, desde aqueles comunitários construídos em antigas estruturas militares até os mais exclusivos e luxuosos projetados para satisfazer os gostos e necessidades individuais.

Exemplos como o Vivos xPoint em Dakota do Sul ou o Vivos Europa One na Alemanha mostram a variedade de opções disponíveis, desde instalações massivas capazes de abrigar milhares de pessoas até unidades privadas com acabamentos de alta qualidade e serviços de nível urbano.

Apocalipse luxuoso

O Oppidum na República Tcheca representa a opção de luxo supremo, com instalações subterrâneas e acima do solo que incluem jardins, piscinas, spas, cinemas e adegas, todas projetadas para garantir o bem-estar a longo prazo de seus residentes.

Apesar das críticas sobre a extravagância desses abrigos, os desenvolvedores argumentam que o conforto é essencial para a sobrevivência em cenários a longo prazo. Esses abrigos são preparados para serem lares durante períodos prolongados, por isso oferecer um ambiente confortável é crucial segundo eles.

Em resumo, a evolução dos bunkers do fim do mundo vai além de simplesmente fornecer segurança; agora está focada em oferecer um nível excepcional de conforto e serviços para aqueles que desejam se proteger de um futuro incerto.