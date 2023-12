Estas são algumas coisas realmente assustadoras que os astronautas viram no espaço

O espaço é um lugar infinito cheio de mistérios e curiosidades que guarda segredos que apenas alguns tiveram a oportunidade de presenciar. Essas são algumas experiências inquietantes de astronautas no espaço.

Extraterrestres na Lua

Desde as primeiras viagens ao espaço, os astronautas têm testemunhado avistamentos estranhos que os acompanharam em suas viagens orbitais. Durante a missão Apolo 11, Armstrong, Collins e Aldrin afirmaram que objetos desconhecidos os seguiram.

Em diálogos entre astronautas e o controle central, foram mencionadas estranhas naves na superfície lunar, embora a NASA tenha negado oficialmente esses relatos.

O charuto espacial

Durante a Guerra Fria, a competição espacial entre a União Soviética e os Estados Unidos era intensa. Nos anos 90, o astronauta Musa Maranov tirou uma foto de um estranho objeto em forma de charuto no espaço.

Avistamento de OVNIs

Leroy Chiao, astronauta chinês da NASA, afirmou ter visto luzes incomuns durante uma caminhada espacial. Ele estava instalando uma antena de navegação na Estação Espacial Internacional quando avistou luzes alinhadas no cosmos.

Lágrimas no espaço

A falta de gravidade no espaço causa efeitos curiosos. Chris Hadfield, comandante na Estação Espacial Internacional, experimentou como as lágrimas não caem, mas acumulam-se no olho e podem ser incômodas.

O último cidadão soviético

Sergei Krikalev, a partir da Estação Espacial Soviética Mir, permaneceu em órbita durante a desintegração da União Soviética, passando mais tempo do que o previsto no espaço.

Cheiro da poeira lunar

Os astronautas que pisaram a Lua experimentaram um cheiro peculiar ao tirar os capacetes. O pó lunar é pegajoso e adere a tudo, com um cheiro descrito como semelhante a carvão queimado.

Explosão no espaço

Durante a missão Apolo 13, os astronautas ouviram um forte estrondo enquanto estavam a milhares de quilômetros da Terra. Conseguiram retornar sãos e salvos.

Temperaturas extremas

No espaço, as flutuações térmicas são extremas. Em alguns planetas sem atmosfera isolante, as temperaturas variam amplamente entre o dia e a noite.

Pressão espacial

Os astronautas experimentam mudanças físicas e de percepção no espaço. A medicina aeroespacial destaca a ilusão de inclinação, vômitos repentinos e outros efeitos na saúde.

Vladimir Kovalyonok testemunhou um OVNI explodir enquanto trabalhava na estação espacial Salyut 6.

Sons misteriosos sobre Zhang Liwei

O primeiro astronauta chinês no espaço, Zhang Liwei, ouviu batidas estranhas enquanto estava em uma nave, sem conseguir identificar sua origem.

Serpentes espaciais

Storrie Musgrave, astronauta da NASA, relatou ter observado tubos em forma de serpentes ou enguias no espaço em duas ocasiões.

Música no espaço

Durante a missão Apolo 10, os astronautas ouviram música espacial em seus fones de ouvido, sem poder determinar a sua origem.

Domos de cristal na Lua

Segundo Alan Laverne Bean, a descrição do espaço em sua viagem à Lua sugere a existência de domos de cristal de uma antiga civilização alienígena extinta.

Cadáveres de animais no espaço

Inúmeros animais morreram em missões espaciais e ficaram flutuando no espaço para sempre, sendo avistados por vários astronautas.