Antigo funcionário da Nintendo revela uma ampla gama de cores de consoles do Nintendo 64 que nunca foram lançadas

O console Nintendo 64 não é um dos mais vendidos na história da empresa, mas gerou um movimento mundial em favor da empresa japonesa por ser seu primeiro dispositivo de videogame de 64 bits, que deu o salto do 2D para o 3D. O Mario RPG com o qual foi lançado, em 1996, marca um antes e um depois na história da grande N.

Todos nós que crescemos nos anos 90 queríamos um e a empresa se encarregou de comercializá-lo maravilhosamente lançando edições especiais com diferentes cores ou temas relacionados aos seus títulos mais proeminentes, como o azul ou amarelo relacionado ao Pokémon.

Foi assim que tivemos várias cores do console nas prateleiras das lojas de brinquedos ao redor do mundo. No entanto, houve cores que ficaram de fora.

De acordo com o que é relatado no blog Console Variations, um ex-funcionário da empresa, que por questões de segurança não quiseram identificar, entrou em contato com eles e enviou fotos correspondentes a exemplares do Nintendo 64 com cores que nunca foram lançadas no mercado. Eles foram fabricados, mas nunca foram colocados à venda.

Nintendo 64 cores

O Nintendo 64 (N64) foi o quarto console de videogame de mesa produzido pela Nintendo, desenvolvido para suceder o Super Nintendo. Foi o primeiro console concebido para dar o salto do 2D para o 3D.

Foi lançado no Japão em 23 de junho de 1996, na América do Norte em 29 de setembro de 1996 e na Europa em 1º de março de 1997. O console foi um sucesso comercial, vendendo mais de 32 milhões de unidades em todo o mundo.

