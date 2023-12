Lançam no Chile um cubo gigante inédito feito com Inteligência Artificial

Os visitantes do primeiro cubo gigante criado com base em Inteligência Artificial puderam viver uma experiência completa durante o festival de música eletrônica Magik Garden, que estreou no Chile diante de mais de 20 mil pessoas.

A iniciativa, criada pela start-up chilena WISE Innovation Studios, é um marco no marketing 3.0, onde o foco é convidar os usuários a interagir em vez de expor produtos e atributos.

Como funciona?

Para isso, a pessoa que entra na cabine encontra um assistente de IA, que a convida a aprender sobre inteligência artificial, criando uma imagem através de prompts ou códigos com suas palavras, memórias, emoções, personagens e música.

Com base nesses dados, um grande olho 3D que vive nas paredes do cubo gera, com a IA, animações e imagens espetaculares que são projetadas em suas gigantes paredes, tanto interna quanto externamente, simulando a mente de quem está vivenciando a experiência.

"A AI CUBE, como é chamado em inglês, é algo nunca antes visto na América Latina e arrisco dizer que no mundo. Trata-se de uma réplica em menor escala das ações vistas em Las Vegas com 'The Sphere' e, sem dúvida, nos coloca como país pioneiro nessas questões", afirmou Igal Weitzman, CEO e fundador da WISE Innovation Studios.

“É uma experiência de inovação, totalmente imersiva, visual e auditiva, que aproveita todas as vantagens da Inteligência Artificial para captar a atenção das pessoas, que veem seus pensamentos projetados em uma construção tecnológica”, acrescentou. Weitzman explicou que o sucesso da ativação foi tanto que o cubo continuará percorrendo diferentes festivais no Chile em 2024 e também viajará para o Uruguai, Argentina e México.