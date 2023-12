Aplicativo de inteligência artificial aplicada a uma câmera permite criar deepfakes em tempo real

A tecnologia avança a passos verdadeiramente assustadores. Não sabemos se devemos comemorar ou nos assustar com a recente invenção de uma ferramenta de inteligência artificial, com a qual você pode criar deepfakes em tempo real. Ela é aplicada a uma webcam e você pode aparecer com a identidade de outra pessoa durante uma transmissão ao vivo.

É verdade que seus resultados ainda são um pouco deficientes. Mas é apenas uma questão de tempo até que possamos digitar o nome de qualquer famoso, ficar na frente de uma câmera e dizer qualquer coisa. Vamos lembrar que esses mecanismos de voz, que também funcionam com IA, são capazes de fazer você soar com a entonação de outra pessoa.

Chama-se Fal e é uma ferramenta de deepfake em tempo real desenvolvida pela empresa espanhola Fal.ai. A ferramenta utiliza uma combinação de aprendizado de máquina e processamento de imagens para substituir o rosto de uma pessoa em um vídeo em tempo real pelo rosto de outra pessoa, de acordo com o que é relatado pelo Xataka.

Burkay Gur, um dos cofundadores da empresa, nos mostra um exemplo de como ele se transforma em Elon Musk, durante uma transmissão ao vivo.

O Fal funciona da seguinte maneira: O usuário inicia a ferramenta e aponta sua webcam para a pessoa que deseja transformar, em seguida, o aplicativo utiliza o aprendizado automático para identificar os traços faciais da pessoa. Em seguida, ele executa o processamento de imagens para substituir o rosto da pessoa pelo rosto de outra pessoa.

É uma ferramenta relativamente simples de usar. O usuário só precisa apontar sua webcam para a pessoa que deseja transformar e a ferramenta cuidará do resto.

Fal tem algumas limitações. O desempenho da ferramenta depende da qualidade da webcam e da iluminação. Além disso, a ferramenta pode ser menos precisa ao substituir os rostos de pessoas com características faciais muito diferentes.

Apesar de suas limitações, o Fal é uma ferramenta promissora que tem o potencial de revolucionar a forma como os deepfakes são criados.