O mundo pode sofrer um apagão em massa com quedas globais de internet devido às tempestades solares em 2024

O nosso planeta poderá experimentar uma desconexão em massa da Internet, que poderá durar semanas, em 2024. Astrônomos que estão monitorando de perto a atividade do Sol alertam que o ciclo da estrela massiva, estimado para 2025, adiantou um ano, o que significa que são esperadas tempestades de radiação que impactarão diretamente a nossa atmosfera.

Atualmente estamos no ciclo solar 25. Ele começou em 2019 e espera-se que atinja o seu máximo no final de 2025.

No entanto, o Centro de Previsão do Clima Espacial (SWPC) da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA, na sigla em inglês) altera seu cronograma de previsões e detalha uma antecipação do fenômeno para 2024.

Os novos cálculos indicam que o máximo do ciclo solar atual ocorrerá nos primeiros 10 meses de 2024. Ou seja, é possível que os picos comecem a ser registrados em janeiro (dentro de um mês) e se mantenham até outubro. Os especialistas na área identificam os máximos solares pela quantidade de manchas na estrela massiva.

Tormenta solar

As influências do máximo solar

Calculam que para este período de máxima intensidade sejam registrados entre 137 e 173, informaram. O aumento da intensidade da radiação solar em nossa atmosfera significa que os sistemas elétricos e de internet podem ser afetados.