Este é, provavelmente, o menor PS5 do mundo

Um engenheiro, desiludido com o tamanho grande do PS5 Slim, criou sua própria versão “mini” do console Sony, misturando um pequeno PC com a estética do Nintendo Wii.

Desde a versão original do PlayStation, a Sony conseguiu reduzir significativamente o tamanho de cada plataforma, como aconteceu com o PS3, que teve dois modelos slim notáveis.

No entanto, com o PS5 a história muda. Embora tenha reduzido seu peso em 30%, não possui oficialmente a denominação “Slim” em seu nome devido ao fato de que seu tamanho não sofreu uma redução tão significativa como nos modelos anteriores.

Apesar de ser ligeiramente menor, o PS5 Slim continua tendo a mesma altura que o Xbox Series X, o que deixou alguns jogadores insatisfeitos que esperavam uma solução para o problema do tamanho grande do console.

Um engenheiro compartilhou sua versão ideal do PS5 Slim em seu canal do YouTube, Not From Concentrate, utilizando impressão 3D e reciclando componentes do console original da Sony.

Este criador expressou sua insatisfação com o PS5 Slim e decidiu tomar medidas. Utilizando suas habilidades e conhecimentos, ele conseguiu incorporar os elementos fundamentais do PS5 na carcaça de um PC NFC Skyreach 4 Tiny micro ATX, dando-lhe uma aparência semelhante ao Nintendo Wii.

O tamanho original do PS5 era devido ao seu sistema de refrigeração, que foi substituído pelo engenheiro por um sistema de refrigeração Blackridge e componentes de PC, reduzindo significativamente sua espessura. Além disso, ele ajustou as fixações da placa-mãe.

O resultado foi uma redução de 60% no tamanho do console original, alcançada através de 20 peças projetadas com impressão 3D e técnicas de corte a laser, mantendo a funcionalidade do leitor de discos, embora tenha apresentado desafios na conversão.

Este engenheiro não apenas criou uma versão mini do PS5, mas também projetou uma base que funciona como carregador conectado à corrente elétrica, além de permitir o armazenamento de dois controles DualSense.

Esta versão “mini mas poderosa” tem se mostrado esteticamente atraente e prática, levantando a possibilidade de um futuro modelo ainda mais fino. Enquanto isso, os jogadores podem se contentar com o PS5 Slim, disponível em modelos com leitor e digital.