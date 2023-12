Dragon Ball Z: a primeira versão de Videl aparece em um cosplay feito por uma linda modelo do Uruguai

Videl é uma jovem interessada pelas artes marciais e filha do famoso lutador Mr. Satán. Se casa com Gohan e tem uma filha, Pan. Foto: Toei

Videl é uma das waifus mais bonitas do anime. Ela aparece no último arco de Dragon Ball Z, o de Majin Buu, como uma guerreira humana com uma surpreendente habilidade nas artes marciais. Apesar de não ter tido um treinamento tão rigoroso como os Guerreiros Z, a filha do Sr. Satã é capaz de controlar seu ki, que consegue usar para voar.

O visual da personagem faz com que muitas cosplayers a usem como referência para seus trabalhos em convenções de quadrinhos e redes sociais. É assim que aparece essa linda modelo uruguaia conhecida no Instagram como Nina Merigold, que incorpora o melhor da waifu e faz essa interpretação incrível.

A beleza da modelo uruguaia combina com a primeira versão de Videl, aquela que aparece com cabelos longos e usa um penteado de tranças. Ela veste a mesma camiseta branca e um par de luvas, com as quais se protege quando sai para lutar contra o crime na Capital do Oeste. A cosplayer, que encontramos em uma resenha da Atomix, tem 54,7 mil seguidores em seu Instagram.

O seu feed é um convite para fazer uma viagem pelo mundo do anime com interpretações sensuais de Demon Slayer, One Piece e outros personagens de Dragon Ball.

Videl aparece pela primeira vez no Capítulo 421 do mangá Dragon Ball, originalmente publicado na edição 23 da revista Shūkan Shōnen Jump em 11 de maio de 1993. Seu nome é um anagrama da palavra em inglês Devil.

Ela é a filha do campeão mundial de Artes Marciais, Mr. Satã. É uma jovem inteligente, corajosa e determinada, que se destaca por suas habilidades nas artes marciais.

Ela faz sua estreia em Dragon Ball Z durante a saga de Majin Buu. Naquele momento, ela é uma estudante do ensino médio que está investigando um misterioso lutador mascarado que se autodenomina Grande Saiyaman. Videl descobre que o Grande Saiyaman é na verdade Gohan, um colega de classe seu.