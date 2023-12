Quais planetas têm características semelhantes à da Terra?

A Terra, com uma idade aproximada de 4.500 milhões de anos, sustenta uma atmosfera rica em nitrogênio e um equilíbrio que propicia temperaturas adequadas para a vida humana. Além disso, possui uma proporção crucial de oxigênio para a respiração.

Com o avanço tecnológico, a exploração espacial ultrapassou nosso sistema solar, revelando planetas com semelhanças à Terra. Embora milhares tenham sido descobertos, apenas alguns compartilham suas características.

Os primos da Terra

A NASA usa diversas ferramentas, como o Satélite de Sondagem de Exoplanetas em Trânsito (TESS), que identificou TOI 700 d, um planeta próximo do tamanho da Terra, na “zona habitável” de sua estrela.

Este planeta, 20% maior do que a Terra, orbita a cada 37 dias e recebe 86% da energia solar que a Terra recebe.

Outro achado é Kepler-452b, encontrado pela nave espacial Kepler. Esse planeta é maior, orbita uma estrela G2 e mantém proporções semelhantes ao Sol e à Terra. Sua órbita e temperatura permitem a água líquida, numa órbita de 385 dias na "zona habitável", com uma estrela 20% mais brilhante e 10% maior que o Sol.

Será que Marte pode ser habitável? Conhecido como o "planeta vermelho" por causa do seu solo rico em óxido de ferro, Marte apresenta estações, vulcões e regiões com água salgada líquida.

No entanto, as condições do seu terreno congelado não são propícias à vida como a conhecemos. A sua superfície foi alterada por vulcões, reações químicas e movimentos das placas tectônicas.