Inteligência artificial é capaz de ajudar na prevenção de grandes incêndios florestais

Com o clima no planeta se tornando cada vez mais quente e seco, a probabilidade de grandes incêndios florestais mantém as autoridades alertas. Com casos recentes desastrosos nas regiões do Maui e Mediterrâneo, a Inteligência Artificial passou a ser utilizada como um apoio aos bombeiros na prevenção, localização e extinção dos focos de incêndio.

Conforme publicado pelo Estadão, algumas startups estão utilizando câmeras habilitadas para inteligência artificial como um suporte para busca e identificação de focos de incêndio.

Além disso, uma empresa de tecnologia alemã busca construir um grupo de satélites com a missão de localizar os incêndios do espaço, enquanto a própria gigante da tecnologia, Microsoft, utiliza modelos de inteligência artificial para limitar os espaços geográficos a fim de prever onde acontecerá o próximo incêndio.

Apesar dos avanços tecnológicos, a utilização de IA em questão ainda está nos estágios iniciais, dependendo do suporte de uma grande equipe humana para realizar a checagem dos fatos.

Caso de sucesso

Uma pequena demonstração da força deste tipo de IA foi realizado na Califórnia, onde a principal agência de combate a incêndios na região colocou em teste um sistema que busca detectar fumaça proveniente de incêndios.

Para isso, são utilizadas imagens de câmeras localizadas no topo de montanhas. Uma vez detectada a presença de fumaça, o sistema alerta imediatamente os centros de emergência onde equipes são designadas para verificar o local e já interferir em caso de uma ocorrência real.

Leia também: O impacto da ChatGPT e da Inteligência Artificial na educação

“A tela dos agendes de chamadas são imediatamente bombardeadas com estas informações e eles são capazes de obter os dados com facilidade”, afirma Phillip SeLegue, chefe de inteligência do Departamento de Silvicultura da Califórnia e Proteção contra o fogo.

Embora o trabalho humano e manual ainda seja necessário, principalmente na etapa de checagem dos fatos, o sistema ajuda a filtrar os registros, deixando a atuação mais direta.

Recentemente, o sistema em questão fez com que um batalhão de San Diego conseguisse confirmar um foco de incêndio em uma área remota. Felizmente, as chamas foram controladas a tempo o que evitou um grande estrago.