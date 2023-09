Alienígenas? Cadáveres misteriosos são exibidos no México e intrigam especialistas

Uma audiência pública realizada no Congresso mexicano exibiu dos corpos do que se acreditam serem restos de seres alienígenas mumificados, segundo notícia do New York Post.

Os cadáveres, que supostamente têm entre 700 e 1800 anos, tem apenas três dedos em cada mão e cabeças alongadas, no que os especialistas em OVNIS classificaram de “uma demonstração clara de seres não humanos”.

Um raio X apresentado aos políticos mexicanos também mostrou que um deles contém um ‘ovo’misterioso em seu interior, afirmou o ufólogo Jaime Maussan, que também apresentou supostos testes de DNA para suportar suas afirmações. “Esses espécimes não fazem parte da nossa evolução terrestre”, garantiu.

Os corpos foram encontrados em minas de algas fossilizados encontradas em Cusco, no Peru, em 2017 e os exames de radiocarbono mostram que os restos apontam para 1800 anos atrás na nossa história.

A audiência não era uma conferência sobre extraterrestres, mas uma reunião para regular o fenômeno na Lei de Proteção ao Espaço Aéreo do país, que se acatada vai tornar o México o primeiro país do mundo a reconhecer a presença alienígena.

Entretanto, o México não é o primeiro país do mundo a levantar o alerta sobre a existência de OVNI’s e a segurança nacional. O diretor da Americans for Safe Aerospace e ex-piloto da Marinha dos EUA, Ryan Graves, disse que o fenômeno deve ser uma prioridade para a segurança aeroespacial de todos os países e também para a investigação científica.

Há pouco mais de um mês congressistas norte-americanos também vieram a público para pedir que o governo faça mais investigações sobre o tema e o potencial risco á segurança dos cidadãos norte-americanos.