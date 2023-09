Inteligência Artificial: A TIME revela lista das 100 pessoas mais influentes na IA e há dois latinos

Imagem: TIME Magazine | A Revista TIME publicou uma lista com as 100 pessoas mais influentes no campo da Inteligência Artificial. Há duas pessoas da América Latina

A América Latina está presente no atual frenesi da indústria tecnológica com o aumento de plataformas de Inteligência Artificial. Jornalistas da revista TIME Magazine publicaram uma impressionante lista com as 100 pessoas mais influentes no setor da IA e há duas pessoas da América Latina.

A Inteligência Artificial é uma tecnologia que revolucionou o mundo nos últimos anos, particularmente durante os primeiros 8 meses de 2023. Plataformas como Midjourney, ChatGPT e DALL-E foram liberadas para uso livre, obtendo resultados impressionantes a cada sessão.

Com a automação de processos, o desenvolvimento de robôs e a criação de assistentes virtuais, a Inteligência Artificial mostrou ser uma ferramenta bastante poderosa que nos ajudará irremediavelmente a melhorar a eficiência e produtividade em diversos campos da indústria.

No entanto, há um medo latente e real em relação ao que acontecerá com os empregos de vários funcionários no futuro não tão distante. Onde ofícios como o de ilustrador ou designer gráfico serão seriamente afetados por essa tecnologia.

Não se sabe com certeza o que acontecerá com esta interrupção, mas pelo menos alguém conseguiu mapear quem são os jogadores estratégicos neste tabuleiro complicado.

Existem dois latinos na lista da revista TIME das 100 pessoas mais influentes no campo da Inteligência Artificial

Através do seu site oficial, a revista TIME publicou uma interessante lista onde observamos sua seleção das 100 pessoas mais importantes e influentes para a indústria da Inteligência Artificial.

A lista divide-se basicamente em quatro grupos: líderes, inovadores, formadores e pensadores. Dentro dessas categorias é onde encontramos repartidos personagens óbvios, como Sam Altman, atual CEO da empresa OpenAI, criadores do ChatGPT.

Assim como Elon Musk, que também co-fundou a empresa e agora trabalha em seus próprios projetos no mesmo campo.

Imagem: Intel | Sandra Rivera

Mas também há dois expoentes vindos da América Latina. Por exemplo, no grupo de líderes, destaca a colombiana-estadunidense Sandra Rivera, que é a Gerente Geral do Centro de Dados e Grupo de Inteligência Artificial da Intel.

Rivera contribuiu para impulsionar a empresa a se tornar um dos fabricantes de chips que mais trabalharam para especializar sua arquitetura para suportar funções relacionadas com processos de Inteligência Artificial.

Imagem: Runway | Cristóbal Valenzuela

Enquanto no grupo de inovadores temos o chileno Cristóbal Valenzuela, CEO e cofundador da Runway, uma das empresas de geração de vídeos por Inteligência Artificial mais destacadas da atualidade. Cujo trabalho vimos em ação no filme vencedor do Oscar, Everything, Everywhere, All at Once.

Com apenas 33 anos de idade, Valenzuela acredita que estamos nos dirigindo para um mundo em que todos os meios e o conteúdo de entretenimento que consumiremos serão gerados por Inteligência Artificial.

Uma afirmação de grande magnitude, mas que não parece desproporcional.