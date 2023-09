Astrônomos amadores filmam impacto misterioso em Júpiter: “Espaço intriga com evento inexplicável”

Astrônomos amadores registraram um evento impressionante no espaço: um objeto não identificado colidindo com o planeta Júpiter. O vídeo intrigante foi compartilhado no Twitter em 29 de agosto pelo usuário @OASES_miyako, gerando grande interesse na comunidade astronômica.

No vídeo, é possível ver Júpiter em sua majestosa grandeza, quando de repente um objeto estranho surge brilhando intensamente no quadrante superior direito da tela. Vários outros astrônomos amadores confirmaram o evento e relataram ter visto o flash misterioso.

Cometa ou Asteróide?

Acredita-se que esse flash seja resultado do impacto de um objeto espacial, possivelmente um cometa ou um asteróide, com o gigante gasoso. A detecção inicial foi realizada pelos projetos de observação astronômica baseados em Okinawa, OASES e PONCOTS, às 1h45min do horário padrão do Japão em 29 de agosto.

Apelo à comunidade astronômica

Em resposta à descoberta, as equipes pediram aos usuários do Twitter que estavam observando Júpiter na mesma época que revisassem seus dados de captura e, se encontrassem algum indício do flash, que o relatasse na linha do tempo ou por mensagem direta à conta.

Pouco depois, eles receberam uma contribuição valiosa do MASA Planetary Log. O usuário por trás do MASA Planetary Log relatou: “Quando acordei de manhã e abri o Twitter, vi informações sobre um flash observado na superfície de Júpiter.”

Júpiter, um alvo frequente

Júpiter, como o maior planeta do nosso sistema solar, é frequentemente atingido por cometas e asteroides devido à sua forte gravidade. Sua proximidade com o cinturão de asteroides contribui para esses encontros cósmicos. O último impacto registrado em Júpiter ocorreu em setembro de 2021 e o objeto envolvido parecia ter um tamanho semelhante ao deste recente incidente.

O mistério em torno da origem do objeto não identificado que colidiu com Júpiter continua a intrigar os cientistas e entusiastas do espaço, que agora buscam mais informações e análises para compreender esse fenômeno celestial.

Júpiter

O universo continua a nos surpreender com eventos inesperados, mantendo astrônomos e cientistas em constante busca por respostas. A colisão entre Júpiter e esse objeto não identificado é mais um enigma que desafia nossa compreensão do cosmos e nos lembra da vastidão e complexidade do espaço sideral.