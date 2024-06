De acordo com a ciência, estes são os mitos e realidades que cercam o câncer de próstata

Desde brincadeiras sobre exames, até crenças pouco construtivas. O câncer de próstata é uma doença cheia de mitos e crenças irreais. O problema é que esse tipo de câncer afetará um em cada seis homens ao longo da vida, por isso precisamos dar a ele a devida seriedade e nos informar o máximo possível.

ANÚNCIO

Sem dúvida, é importante contar com informações precisas e confiáveis sobre o câncer, por isso, aqui mostramos mitos e realidades comuns sobre o câncer que vale a pena esclarecer.

Idade

Mito: Somente homens mais velhos têm câncer de próstata.

Realidade: Embora seja verdade que o risco de câncer de próstata aumenta com a idade, também pode afetar homens mais jovens. Homens de todas as idades devem estar cientes dos fatores de risco e realizar exames regulares, especialmente se tiverem antecedentes familiares da doença.

Cuidado com a prevenção

Mito: Se eu não tiver sintomas, eu não tenho câncer de próstata.

Realidade: O câncer de próstata nos estágios iniciais geralmente não apresenta sintomas. Exames de detecção, como análise de sangue de PSA e exame retal digital (DRE), são importantes mesmo que não haja sintomas. A detecção precoce pode ser crucial para um tratamento eficaz.

Atenção aos sinais

Mito: O câncer de próstata é sempre fatal.

ANÚNCIO

Realidade: O câncer de próstata se encontra em diferentes etapas e graus. Muitos casos são detectados em estágios iniciais e são tratáveis com sucesso. A taxa de sobrevivência geral para o câncer de próstata é alta, especialmente quando detectada e tratada a tempo.

Exames de rotina detectam câncer de próstata, e chances de cura superam 90% (Divulgação/ Freepik)

Sempre consulte o seu médico

Mito: Não é necessário fazer nada se o câncer de próstata estiver em estágio inicial e não causar sintomas.

Realidade: A detecção precoce é fundamental para tratar com sucesso o câncer de próstata. Embora possa ser de crescimento lento, é importante discutir as opções de tratamento com um profissional de saúde.

Pesquise sobre os tratamentos

Mito: Se eu tiver câncer de próstata, sempre preciso de cirurgia.

Realidade: A cirurgia é apenas uma das opções de tratamento para o câncer de próstata. O tratamento que tem tido mais efeitos positivos ao longo do tempo é a braquiterapia prostática ou sementes radioativas, que é uma modalidade de radioterapia que envolve colocar fontes radioativas na glândula da próstata, onde a radiação pode matar as células cancerígenas e causar menos dano ao tecido saudável próximo. Este tratamento está atualmente disponível no sistema de saúde.

Os grandes benefícios desta técnica é que, ao contrário da radioterapia externa, que é realizada em 35 sessões diárias de segunda a sexta-feira, a Braquiterapia é realizada em apenas uma sessão. A queda da dose de radiação fora da próstata é rápida, de modo que os tecidos ao redor recebem baixas ou nenhuma dose de radioterapia.

Felipe Balbontín, urologista e presidente da Corporação Chilena contra o Câncer de Próstata, comenta que "uma cirurgia apresenta uma probabilidade de impotência sexual entre 50 e 70% e incontinência urinária pelo menos durante 2-3 meses, ao contrário da braquiterapia, que apresenta uma incidência de impotência sexual inferior a 5% e ausência de incontinência urinária".

Estes são 8 sinais de alerta de que você pode ter câncer de próstata Imagem: Freepik

Pode ser outra doença

Mito: Se eu tiver sintomas urinários, definitivamente tenho câncer de próstata.

Realidade: Os sintomas urinários, como a dificuldade para urinar, nem sempre são indicativos de câncer de próstata. Podem estar relacionados a outras condições benignas, como a hiperplasia prostática benigna.