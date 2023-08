O primeiro vídeo musical gravado no espaço, uma homenagem a David Bowie

Para ninguém é segredo que poucos artistas tiveram tanto impacto no espaço como David Bowie (1947-2016). O inglês imortalizou temas como Space Oddity, Life on Mars? e Starman, entre outros. Por isso, o primeiro vídeo musical gravado fora de nossas fronteiras homenageou-o.

O protagonista foi o astronauta canadense Chris Hadfield. Em 12 de maio de 2013, o comandante da Estação Espacial Internacional realizou o primeiro vídeo musical no espaço, cantando uma versão modificada de Space Oddity.

Chris Hadfield Tocando no espaço

Já Hadfield, naquele mesmo ano, tinha cantado em dueto com Ed Robertson, dos Barenaked Ladies (os mesmos da música do intro The Big Bang Theory). Fez isso em fevereiro, com a música ISS (Is Somebody Singing), com seu amigo Robertson da Terra.

Mas o primeiro vídeo a ser totalmente gravado a partir da estação foi o de Hadfield.

Assim foi a versão de Space Oddity, de David Bowie, cantada por Hadfield a partir do espaço

No vídeo, que você pode ver no link abaixo, Hadfield está flutuando dentro da ISS com sua guitarra e com a Terra visível através da janela da cúpula da estação. "Com deferência ao genial David Bowie, aqui está Space Oddity, gravado na estação. Uma última olhada no mundo", disse o canadense.

Enquanto a voz e a guitarra foram gravadas diretamente nas instalações do laboratório na órbita, os arranjos extras, assim como as acompanhamentos musicais, foram feitos a partir do nosso planeta.

O vídeo foi misturado com a ajuda da Agência Espacial Canadense.

CHRIS HADFIELD SINGS SPACE ODDITY IN SPACE!



“Hallo Spaceboy...”



Commander Chris Hadfield, currently on... http://t.co/tZV2b8Qq1D — David Bowie Official (@DavidBowieReal) May 12, 2013

Naquela ocasião (2013), David Bowie twitou sua gratidão ao comandante Hadfield pelo tributo musical. Ele começou sua postagem com “Hello Spaceboy ...”, que é o título de outro single dedicado ao espaço, desta vez de 1996.

A letra modificada de Space Oddity na versão de Chris Hadfield inclui referências à cápsula Soyuz que o devolveu à Terra, após cinco meses na Estação Espacial Internacional como parte da Expedição 35, em 13 de maio de 2013.

Para esta semana, o vídeo original de Hadfield cantando Space Oddity superou as 52 milhões de visualizações, com mais de um milhão de “Gostei”.