Bill Gates vs. Elon Musk: “Não acredito que os foguetes sejam a solução”

Bill Gates não é o melhor amigo de Elon Musk, isso é sabido há algum tempo. Mas agora, em um dos mais agressivos, mas sutis, momentos de sua rivalidade, o filantropo criticou duramente o projeto mais ambicioso do magnata: sua busca por construir um foguete que leve a raça humana a Marte.

Na verdade, em mais de uma ocasião, relatamos aqui como Gates tem sido sempre muito incisivo contra as atividades e posturas ideológicas de Elon.

O assunto chegou a um ponto em que alguns dos investimentos na bolsa do co-fundador da Microsoft giram em torno da possibilidade de que Musk tenha um desempenho financeiro ruim nas suas empresas.

Elon já questionou, mais de uma vez, a perspectiva e opiniões de Gates sobre os últimos avanços tecnológicos e sua indústria comum, como o campo da Inteligência Artificial.

Agora esse processo chegou a um novo patamar, com Bill falando de forma direta sobre um dos assuntos mais importantes e delicados para o proprietário da SpaceX.

Bill Gates ataca Elon Musk e sua ideia de construir um foguete para viajar a Marte

Descobriu-se que, durante a sua mais recente aparição no podcast Sway de Kara Swisher no The New York Times, Bill Gates abordou um assunto pouco discutido sobre sua carreira profissional nesta nova era, depois de deixar a sua posição executiva na Microsoft: sua decisão de não se juntar à corrida espacial privada impulsionada por Jeff Bezos com Blue Origin e Elon Musk com SpaceX.

Trata-se de algo que poucos refletem, mas à distância torna-se óbvio. Ao terminar seu ciclo com a companhia que co-fundou, tudo parecia pronto para que ele iniciasse sua própria empresa espacial. Mas para Gates, a ordem de relevância das coisas é um pouco diferente.

Bill Gates Fundador da Microsoft

Não, eu não sou uma pessoa interessada em Marte. Conheço muitas pessoas interessadas em Marte. Mas não acho que foguetes sejam a solução. Embora eu possa estar perdendo algo lá.

Gates expressou pouco entusiasmo sobre a ideia de gastar seu dinheiro em uma passagem espacial adquirida através de uma empresa privada, como a de Bezos.

Bill de fato afirmou que preferia usar esse dinheiro para comprar vacinas contra sarampo que salvam vidas por apenas USD $1.000, uma fração do custo de uma viagem ao espaço.

Gates, Musk e Bezos são os cinco homens mais ricos do mundo, com um patrimônio líquido combinado de USD $512.000 milhões de dólares, de acordo com a Forbes.

Mas parece que Bill não simpatiza muito com os projetos de Musk.