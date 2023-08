Bill Gates confessa que fumou maconha na escola secundária por uma curiosa razão

Será que Bill Gates fumava maconha? Ele fez isso durante o ensino médio, como confessou em seu podcast Unconfuse Me, que contou com Seth Rogen e sua esposa, Lauren Miller, como convidados.

O mais curioso é o motivo que o levou ao consumo: "Não era tanto para fumar maconha por causa da maconha em si, mas para fazer parte do grupo, me sentir legal", afirmou o fundador da Microsoft.

Nascido em 1955, Bill Gates é de família estável, com seu pai sendo advogado e sua mãe, empresária. Ele frequentou o ensino médio na escola elitista Lakeside.

Gates também elogiou como as políticas de consumo evoluíram.

"É incrível como as coisas mudaram. Quando eu cresci, consumir era apenas uma forma de rebelião", disse o bilionário e filantropo. "Quando (a legalização) surgiu pela primeira vez no Colorado e Washington, meu estado, pensei 'Uau, as coisas realmente estão mudando'."

Bill Gates acrescentou: "O fato de que a nível federal existam leis diferentes das regras estaduais representa uma paradoxo que deve ser resolvido em algum momento".

Bill Gates afirma: “Comer alimentos feitos com maconha? Não aconselho”

Apesar disso, houve um ponto de controvérsia na conversa entre Bill Gates, Seth Rogen (impulsionador do movimento a favor da maconha) e Lauren Miller: o consumo de alimentos feitos com a erva.

"Quando fumávamos, sendo a dose ilegal, era na verdade bastante modesta. À medida que o mundo legal da maconha avança, podemos obter doses realmente extremas, especialmente nos alimentos, disse o fundador da Microsoft.

“Quero dizer, eu sei o que significa se eu inalar cinco vezes, mas se engolir, eu não tenho ideia”, disse ele.

Rogen explicou que nem mesmo o rapper Snoop Dogg, conhecido por fumar muita erva, consome alimentos. São partes das dúvidas sobre os efeitos, especialmente quando misturados com outros ingredientes.

Unconfuse Me é o novo podcast de Bill Gates, e está disponível no Spotify.