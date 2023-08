NASA revela imagens impressionantes do furacão Hilary em sua passagem pelos Estados Unidos e México

Nos últimos dias, o furacão Hilary deixou um rastro de destruição ao passar pelo México e Estados Unidos. Esta tempestade tropical, que rapidamente ascendeu à categoria 4 em menos de 24 horas, mostrou sua força em impressionantes imagens de satélite captadas pela NASA, revelando a evolução e magnitude do fenômeno climático.

A “proeza meteorológica surpreendente” da transição do Hilary de tempestade tropical para furacão da categoria 4 foi impressionante. Desde quinta-feira, dia 17, até sexta-feira, 18 de agosto, em um período de menos de um dia, a tempestade ganhou força e se transformou em um poderoso furacão.

De acordo com a FOX, esse estado se manteve até domingo, dia 20, quando finalmente foi degradado a uma tempestade. Na segunda-feira, dia 21, a tempestade continuou a se enfraquecer até se tornar um ciclone pós-tropical, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional.

Uma perda trágica

As imagens capturadas pela NASA oferecem uma perspectiva impressionante da magnitude do Hilary. Estas imagens de satélite retratam a evolução do furacão à medida que ele avançava, revelando o seu tamanho e o seu impacto nas regiões afetadas.

Furacão Hilary

Infelizmente, o furacão Hilary não deixou apenas um rastro de destruição em seu caminho, mas também uma trágica perda humana no estado mexicano de Baixa Califórnia do Sul. No município de Mulegé, a tempestade causou fortes chuvas e correntes de água que arrastaram uma família completa na comunidade de Santa Rosalía.

Embora as autoridades tenham feito esforços de resgate, uma das pessoas não pôde ser salva, resultando em uma vítima fatal. Até agora, nenhuma informação detalhada foi fornecida sobre a identidade da vítima ou as circunstâncias exatas da tragédia.

Os protocolos de resgate, envolvendo várias agências e organizações, não conseguiram evitar esta triste perda causada pelas intensas chuvas desencadeadas pelo furacão Hilary.