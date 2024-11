“Aniquilação completa”: a terrível profecia de Mhoni Vidente sobre o apocalipse

A destacada vidente e leitora de tarô cubana, Mhoni Vidente, compartilhou as indicações que obteve sobre o apocalipse, acontecimento que começou a ocorrer nos meses anteriores, especificamente em maio. O dia do julgamento final estaria marcado para o ano de 2031, precisamente no dia 13 de maio, o que causaria comoção total, conforme noticiou a Radiomitre.

Mhoni Vidente é uma personalidade de destaque no campo da astrologia graças às suas previsões corretas em áreas como política, saúde, guerra e entretenimento. Recentemente, ele revelou uma premonição terrível sobre o apocalipse.

Mhoni Vidente garante que fenômenos destrutivos serão cada vez mais recorrentes

A especialista em astrologia produziu um novo vídeo para seus inúmeros fãs nas plataformas digitais, no qual descobriu que durante esses sete anos de apocalipse, nosso mundo enfrentará “guerras descontroladas, pandemias devastadoras, invasões de pragas que dizimarão colheitas e catástrofes cada vez mais”. desastres naturais graves se tornarão comuns.

Ela destacou o início da trajetória do anticristo, que “mais da metade dos líderes globais” conseguiram identificar. Sua aparência teria um papel crucial no apocalipse, e ele também destacou suas habilidades potenciais: “A capacidade de manipular os pensamentos das pessoas e levá-las ao extermínio total”.

A previsão de Mhoni Vidente sobre o fim do mundo

Além disso, Mhoni Vidente explicou que após o apocalipse se estabelecerá um período de tranquilidade, afirmação apoiada nas palavras de Jesus na Bíblia: “O Cometa do Século será visto no domingo, 13 de outubro, data mística para o Virgem de Fátima. As pessoas ficarão um pouco irritadas e haverá uma transformação da percepção mental, pois o evento irradiará energias intensas.”

Por fim, indicou que o Cometa do Século é um prenúncio de conflitos, que dará origem a novos regimes e nesse dia: “todos devem acender uma vela branca e fazer um desejo”.

Lembrando que o Cometa realmente passou na primeira quinzena de outubro.