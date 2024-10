Irmãs gêmeas que se casaram com gêmeos revelam desejo de terem filhos também gêmeos

As irmãs idênticas Letícia e Larissa Orsato sempre imaginaram um futuro compartilhado. Desde novas, elas brincavam com a ideia de se casar com gêmeos, algo que, inicialmente, parecia uma brincadeira para fugir dos pretendentes. Com o tempo, a ideia se solidificou até que Lucas e Filipe Orsato, também gêmeos, as ecnontraram. A conexão entre os quatro foi imediata, e o destino parecia ter reservado essa união.

De acordo com a Revista Crescer, após se conhecerem no ensino médio, as duas irmãs rapidamente desenvolveram relacionamentos sérios com os irmãos. Em fevereiro de 2020, começaram a namorar no mesmo dia e, em 2024, selaram o compromisso com um casamento conjunto. Tanto a cerimônia quanto a celebração foram realizadas de maneira simples, mas significativa, marcando o início de uma nova etapa.

Um sonho a mais: filhos gêmeos

Agora, as irmãs têm um novo sonho: ter filhos gêmeos. Elas querem que seus futuros filhos cresçam juntos, assim como elas e seus maridos. Segundo Larissa, se tudo correr como planejado, os filhos deverão ser considerados “primos gêmeos”. O plano é começar a tentar engravidar daqui a alguns anos, garantindo que as crianças cresçam com idades próximas.

Esse desejo reflete o valor que os quatro dão à sua própria experiência de vida. Para eles, crescer com um irmão gêmeo trouxe uma parceria inestimável, um companheirismo que deseja replicar na próxima geração. “Se eu pudesse nascer de novo, com certeza escolheria ser gêmea”, afirma Letícia, destacando a importância de ter sempre alguém ao lado.

Sucesso nas redes sociais

Em 2023, os dois casais compartilharam sua história e rotina nas redes sociais, o que rapidamente ganhou a atenção do público. Vídeos mostrando sua vida, o relacionamento entre os casais e suas curiosidades já alcançaram milhões de visualizações, consolidando sua presença nas plataformas digitais. Hoje, eles acumularam quase 1 milhão de seguidores no Instagram e TikTok, além de milhões de inscritos no YouTube. Apesar de alguns comentários negativos, eles se mantêm focados em seguir seus planos, relevantes as críticas.