Jovem se casa com pajem de cerimônia em que foi daminha e viraliza nas redes sociais

Recentemente, uma história atípica e encantadora chamou a atenção nas redes sociais. A jovem Heloisa Oliver compartilhou no TikTok que se casou com o pajem da cerimônia de casamento em que foi daminha anos atrás. Conforme noticiado pela revista Marie Claire, o relato, acompanhado de fotos comparando os dois momentos, rapidamente viralizou, comovendo os internautas.

ANÚNCIO

No vídeo, que segue uma trend popular na plataforma, Heloisa recria uma foto tirada durante a infância ao lado de seu agora marido, Samuel. Na época, ambos participaram de um casamento como daminha e pajem.

A publicação traz a frase “Cuidado com o destino, ele brinca com as pessoas”, fazendo referência a uma famosa música da banda Charlie Brown Jr., destacando a curiosa volta do destino que uniu os dois. Na legenda, Heloisa ainda descreve o encontro como “um destino lindo”.

A história continua com novos capítulos

Além de compartilhar o reencontro que acabou em casamento, a jovem revelou que agora o casal tem um filho, fruto de seu relacionamento. A trajetória, que começou como uma coincidência divertida na infância, evoluiu para uma história de amor que conquistou os internautas.

Nos comentários do vídeo, os seguidores de Heloisa expressaram sua admiração pela história do casal. Muitos consideraram o encontro deles como um verdadeiro sinal do destino. Comentários como “Que lindo” e “Acho tão bonito ter uma foto com seu amor desde criança” mostraram o quanto a narrativa emocionou.