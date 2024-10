Papagaio viraliza nas redes sociais ao transformar torneira da cozinha em spa

Um papagaio muito esperto virou sensação nas redes sociais ao utilizar a pia da cozinha de sua dona como um verdadeiro spa. No vídeo, que rapidamente se tornou viral, é possível ver o animal aproveitando a água corrente para tomar um banho relaxante enquanto sua cuidadora tentava lavar a louça. Apesar das várias tentativas para afastar o bichinho da pia, ele insistia em retornar, aproveitando ao máximo seu momento de relaxamento.

O vídeo foi postado no TikTok, onde acumulou mais de 51 milhões de visualizações e cerca de 1 milhão de curtidas. O comportamento “folgado” do pássaro conquistou a internet e divertiu milhares de pessoas. Entre os mais de 30 mil comentários, muitos brincaram com a situação, com frases como: “Por que você usou a banheira dele para lavar a louça?” e “Achei que era uma folha de alface!”

Pinuccio, o protagonista da diversão

O papagaio, chamado carinhosamente de Pinuccio, é uma verdadeira estrela. Nascido em março de 2024, aos cinco meses de idade já observou sua dona ao pronunciar seu nome e outras palavras. Sua rotina diária, cheia de travessuras e momentos divertidos, é compartilhada com os mais de 91 mil seguidores no TikTok. Outros vídeos do pequeno já viralizaram, mostrando seu comportamento peculiar e seu gosto por se refrescar.

Além do banho improvisado na pia, seu papagaio é visto, no final do vídeo, enrolado em uma toalha, com um olhar calmo e satisfeito, como quem acabou de sair de um verdadeiro spa. Sua personalidade descontraída e adorável fez com que ele ganhasse a simpatia de muitos internautas, que aguardavam ansiosamente por mais vídeos de suas peripécias.