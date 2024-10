Imagens falsas de IA sobre furacão Helene causam revolta entre vítimas reais

Recentemente, imagens geradas por inteligência artificial (IA) de uma suposta vítima do furacão Helene viralizaram nas redes sociais, causando indignação entre os verdadeiros afetados pela tragédia. O Helene, que devastou o sudeste dos Estados Unidos, é considerado o pior furacão a atingir a região desde o Katrina, em 2005. De acordo com o Extra, embora as imagens mostrassem uma menina agarrada a um filhote de cachorro sendo resgatada de uma área alagada, logo foi descoberto que as fotos eram fabricadas.

A farsa ficou evidente ao se notar discrepâncias visuais entre as duas imagens que circularam amplamente. Detalhes como a presença de um dedo extra e o uso de diferentes tipos de coletes e embarcações chamaram a atenção de quem observou com mais cuidado. Apesar disso, muitos, incluindo figuras públicas, compartilharam o conteúdo sem perceber os erros.

Repercussões entre as vítimas e o público

A repercussão das imagens foi rápida e intensa, com sobreviventes reais do Helene expressando sua frustração e tristeza. Muitas dessas pessoas, que perderam tudo na tempestade e continuam lidando com o trauma, se sentiram desrespeitadas pela utilização indevida de uma narrativa artificial sobre a tragédia. O furacão resultou em mais de 200 mortes e inúmeras pessoas ainda estão desaparecidas.

Além da dor causada às vítimas, a disseminação de fotos falsas gerou questionamentos sobre as consequências dessas práticas. Especialistas alertam que o uso de imagens manipuladas em situações de desastre pode prejudicar os esforços de ajuda humanitária, criar desinformação e minar a confiança pública em tempos de crise.

Falsas narrativas podem confundir

O impacto dessas fotos foi tão grande que até o senador Mike Lee, de Utah, compartilhou uma delas em suas redes sociais, sem notar as incoerências visuais. Após receber críticas e alertas sobre a falsidade da imagem, ele rapidamente a apagou, mas o estrago já estava feito. Esse episódio mostra como até figuras influentes podem ser enganadas por narrativas visuais enganosas.

O uso de imagens fabricadas, especialmente em momentos de crise, pode ter implicações graves, incluindo o desvio de doações para causas falsas e a criação de uma percepção distorcida da realidade. Embora não haja confirmação de que as fotos tenham sido utilizadas para arrecadar fundos, o potencial para esse tipo de abuso é claro.