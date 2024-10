Cadu, o cachorrinho que prefere ração ao frango do KFC, vira sensação na internet

O comportamento engraçado de um cachorrinho chamado Cadu está chamando atenção nas redes sociais. Conforme publicado no site Só Notícia Boa, em um vídeo divertido, ele foi flagrado ignorando completamente pedaços de frango do KFC, enquanto devorava com entusiasmo um potinho de ração. A cena, gravada em Guarulhos, São Paulo, mostra o cãozinho durante uma brincadeira de seus tutores, que jogavam “pedra, papel e tesoura”. Na mesa, havia diversas guloseimas, mas o pet só tinha olhos para sua comida habitual.

Cadu, adotado pelo jovem casal Guilherme e Vitoria Cesarin, parece gostar mais da sua ração do que de qualquer outro prato. Durante a brincadeira, enquanto quem perdia no jogo corria até os fundos da casa, o cachorrinho aproveitava para se divertir e, em seguida, voltava correndo para devorar sua refeição preferida.

Testando o gosto exigente de Cadu

O sucesso do vídeo fez com que internautas sugerissem novos desafios, pedindo que o cão fosse testado com outras comidas. Em outro vídeo, o frango deu lugar a um sanduíche do McDonald’s. Desta vez, Cadu não resistiu e deu uma mordida no lanche, surpreendendo seus tutores. No entanto, após o pequeno desvio, ele rapidamente voltou à sua ração, reforçando sua preferência peculiar.

Com o tempo, a popularidade dele só cresceu, e ele continuou a ser colocado à prova com novos pratos. Em um teste com esfihas e pastel, o pet novamente mostrou sua lealdade à ração, ignorando as tentações mais calóricas.

Cadu, adotado para ser o apoio emocional do casal, já se tornou uma celebridade nas redes. Além de protagonizar momentos engraçados, o cãozinho também faz parte das atividades diárias da casa, sempre trazendo diversão para seus tutores. O vídeo com sua primeira “escolha” de comida viralizou, levando seguidores a sugerirem mais desafios.