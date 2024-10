Faxineiros voluntários confundem pênis de baleia com cobra em limpeza de praia

Na Dinamarca, um grupo de voluntários que faz limpeza de praias levou um susto ao encontrar um objeto peculiar. Ren Vilsholm, Morten Gebhardt e Kenneth Nielsen, enquanto trabalhavam em Bornholm no dia 17 de setembro, se depararam com algo que, à primeira vista, acreditaram ser o cadáver de uma cobra. A surpresa veio quando perceberam que o objeto era muito mais pesado do que um réptil normalmente seria. Isso despertou a curiosidade dos voluntários, levando-os a questionar suas primeiras impressões.

ANÚNCIO

De acordo com o Extra, após uma inspeção mais cuidadosa e pesquisas subsequentes, os voluntários descobriram que o que tinham nas mãos não era uma cobra, mas sim o pênis de uma baleia. O órgão genital era grande e impressionante, e a descoberta inesperada logo foi relacionada a uma baleia-jubarte que havia aparecido morta na mesma praia meses antes, em julho. Essa baleia-jubarte foi possivelmente a fonte do órgão encontrado, segundo as informações obtidas.

A imponente baleia-jubarte e suas curiosidades

As baleias-jubarte, conhecidas por seu tamanho impressionante, podem crescer até 20 metros de comprimento e pesar cerca de 36 toneladas. Esses gigantes dos oceanos são mamíferos de vida longa, podendo viver até 90 anos, e são famosos por suas acrobacias e canto característico, que pode ser ouvido a grandes distâncias debaixo d’água. No entanto, nem todos os dias se encontram partes tão específicas de seu corpo, como o órgão genital, que pode atingir até 3 metros de comprimento.

O achado dos voluntários foi levado para o Centro de História Natural NaturBornholm, onde especialistas planejam conduzir mais estudos sobre o órgão. O caso chamou atenção tanto pela peculiaridade da descoberta quanto pela importância de preservar esses animais e os ecossistemas onde vivem. A baleia-jubarte, embora uma espécie fascinante, ainda guarda muitos mistérios que os cientistas continuam a desvendar.