Noivo emociona convidados ao homenagear pai falecido com áudios em casamento

Um momento especial e emocionante marcou o casamento do fotógrafo Bruno Darós, de Criciúma (SC), quando ele prestou uma homenagem ao seu pai falecido, reproduzindo áudios de voz que o pai costumava enviar em um grupo de família no WhatsApp.

Seu José Luiz, conhecido por seu bom humor e mensagens animadas, faleceu em junho de 2021, durante a pandemia. Para que o pai participasse de alguma forma desse dia tão importante, Bruno usou os áudios que haviam sido guardados e preparou uma surpresa para os convidados e familiares.

Uma lembrança viva durante o casamento

Bruno revelou em entrevista que escolheu todas as mensagens que havia salvas, selecionando aquelas que são mais adequadas para o momento do casamento.

Ao caminhar até o altar, acompanhado por sua mãe, a voz de seu pai ecoou no ambiente, com uma mensagem que parecia feita para a ocasião. O áudio dizia: “Vocês vão devagar, vão com calma e aproveitem bastante, belezura?”. As palavras do pai foram recebidas com muita emoção, e Bruno e sua mãe se abraçaram enquanto ouviam a voz que tantos conheciam e amavam.

As respostas dos presentes foram diversas, desde lágrimas até sorrisos. Alguns pensaram até que a voz havia sido gerada por inteligência artificial, mas era real, o que tornou o momento ainda mais tocante.

Homenagens que aquecem o coração

Não foi só o noivo que fez uma homenagem familiar no casamento. A noiva, Érica Duarte, também quis prestar tributo à sua mãe, falecida há 14 anos. Como naquela época as gravações de áudio não eram comuns, ela optou por algo diferente: pediu ao chefe responsável pela gastronomia que preparasse uma coxinha especial, recriando uma receita que sua mãe costumava fazer. O prato, carinhosamente chamado de “coxinha da Chiquinha”, foi servido como entrada e emocionou todos que se lembraram da matriarca.

O casamento viralizou nas redes sociais, com o vídeo da homenagem já acumulando mais de 60 mil visualizações. Internautas comentaram sobre a alegria do pai de Bruno e como o gesto deixou uma marca profunda nos corações de todos que assistiram à celebração.