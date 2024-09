Estátua gigante de Trump pelado inicia polêmica turnê em Las Vegas

Uma escultura de 13 metros de altura, representando o ex-presidente Donald Trump, foi inaugurada no último fim de semana em Las Vegas, Nevada. Conforme noticiado pelo Extra, a obra, que pesa aproximadamente 2,7 toneladas e é composta por espuma e vergalhões, faz parte de uma turnê chamada “Crooked and Obscene Tour” e está programada para percorrer diversas cidades dos Estados Unidos.

ANÚNCIO

Os organizadores explicaram que a representação sem roupas do ex-presidente tem o propósito de promover discussões sobre transparência e vulnerabilidade em figuras políticas. De acordo com os criadores, a intenção é que o público reflita de forma crítica sobre a influência que essas personalidades exercem na sociedade. O projeto busca despertar diálogos em torno da transparência – ou sua falta – na política, incentivando as pessoas a questionarem essas questões de forma mais profundas.

Essa não é a primeira vez que uma estátua de Trump aparece em público. Em 2016, o artista Joshua Monroe, em parceria com o coletivo INDECLINE, foi responsável por criar cinco estátuas de tamanho real do então presidente como parte de uma campanha intitulada “The Emperor Has No Balls”. Na época, essas esculturas foram instaladas sem permissão em locais como Nova York, Seattle e Los Angeles, mas logo foram removidas pelas autoridades.

A nova versão, muito maior e mais imponente, pretende seguir um caminho semelhante, viajando pelos Estados Unidos e chamando a atenção para os temas centrais da turnê. No entanto, apesar de provocar polêmica, os idealizadores garantem que a proposta é uma maneira criativa de levantar questões sobre como o poder é representado e como devemos interpretá-lo.

A instalação da obra em Las Vegas atraiu tanto curiosos quanto críticos, dividindo opiniões. Alguns enxergam a estátua como uma forma válida de expressão artística e crítica política, enquanto outros a consideram desrespeitosa e de mau gosto. O futuro da escultura, no entanto, já está traçado: após a passagem pela cidade, a obra seguirá para outras localidades americanas, continuando sua missão de instigar debates públicos.