Aos 77 anos, idosa encontra nova paixão pelo balé após AVC e conquista a internet

Aos 77 anos, uma moradora do Distrito Federal, que passou por um Acidente Vascular Cerebral (AVC), encontrou na dança uma nova paixão e um meio de superar as adversidades. Laura Pacheco de Oliveira, que aos 55 anos enfrentou o desafio de se recuperar de um AVC, decidiu não permitir que a idade fosse um obstáculo para a realização de seus sonhos. Ao invés de sucumbir ao medo de não completar seus objetivos, ela seguiu com determinação um novo caminho: o balé.

ANÚNCIO

Apesar de ter começado a dançar já aos 60 anos, sua paixão pela dança cresceu de forma significativa, levando-a a buscar novos desafios. Com o apoio da família, principalmente da neta, que compartilha os vídeos de suas apresentações nas redes sociais, essa senhorinha conquistou seu espaço em vários palcos e continua inspirando muitos. Um desses vídeos, que viralizou no TikTok, foi visto por mais de 4 milhões de pessoas.

Superação dentro e fora dos palcos

Além de sua trajetória na dança, ela também realizou o sonho de cursar o ensino superior, ingressando no curso de Educação Física. Após sua recuperação, a idosa se dedicou intensamente aos estudos, passando no Enem e conquistando seu diploma. Voltar a estudar não foi fácil, mas com muita persistência, Laura concluiu a graduação, provando que nunca é tarde para aprender algo novo.

Com sua presença marcante nas redes sociais, ela chamou rapidamente a atenção da mídia, sendo convidada para participar de um programa de TV. Sua história atraiu muitas pessoas, que se viram motivadas a continuar buscando seus próprios sonhos, independentemente da idade ou das dificuldades enfrentadas ao longo da vida.

Inspiração que transcende gerações

A história como exemplo para aqueles que acham que seus sonhos estão distantes ou inalcançáveis. Como ela mesma mostrou, nunca é tarde para começar algo novo. Várias pessoas deixaram comentários emocionados em seus vídeos, mencionando o impacto positivo que sua trajetória teve em suas vidas. “Estava quase desistindo da dança, mas sua história me deu forças para continuar”, comentou uma seguidora.