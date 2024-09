De “feio” a “maravilhoso”: vídeo de mãe mostrando antes e depois do filho viraliza nas redes sociais

A jovem Julia Pires, de 23 anos, de Poá, São Paulo, resolveu compartilhar nas redes sociais a transformação de seu filho, Miguel, ao longo do primeiro ano de vida. O vídeo, que rapidamente viralizou, mostra de forma bem-humorada a evolução do pequeno, que, segundo a mãe, nasceu “parecendo um filhote de passarinho”, mas que hoje é um menino “lindo e maravilhoso”. A publicação, feita em 13 de setembro, já acumula quase 3 milhões de visualizações e divertiu milhares de internautas.

De acordo com a Revista Crescer, com uma dose de humor, a mãe relatou no vídeo como foi sua reação ao ver o filho pela primeira vez. Ela descreveu que, ao nascer, Miguel tinha uma aparência incomum, o que a deixou preocupada e até um pouco envergonhada. “Quando o vi pela primeira vez, achei ele muito feio, parecia uma bexiga de água”, conta Julia, que na época até evitou mostrar o filho para familiares, com medo dos comentários.

No entanto, ao longo dos meses, o bebê passou por uma mudança significativa. Julia registrou em fotos o desenvolvimento de Miguel, que aos poucos foi se tornando um menino cheio de charme. “Com um mês ele já estava bem diferente, e com dois meses, muito bonito. Hoje ele é um garoto lindo, esperto e cheio de energia”, celebra a mãe, que não esconde o orgulho da transformação do filho.

Repercussão nas redes sociais

O vídeo de Julia, que inicialmente foi feito como uma brincadeira, alcançou um sucesso inesperado. Nos comentários, muitos internautas se identificaram com a situação e elogiaram a sinceridade e o bom humor da mãe. “Ela é realista, o bichinho era diferente, mas agora está lindo demais”, comentou um seguidor. Outro brincou: “O bebê já nasceu com cara de aposentado, mas ficou uma graça”.

A publicação gerou uma onda de comentários positivos e reafirmou que, independentemente da aparência ao nascer, o mais importante é o amor e o cuidado que a criança recebe. Julia, por sua vez, se surpreendeu com a repercussão, mas se alegra com o carinho que seu vídeo despertou. “Nunca imaginei que algo assim faria tanto sucesso. Foi muito legal ver que tanta gente se divertiu com a nossa história”, conclui.